Sénégal: Senrm décline ses ambitions pour la région de Tambacounda

La 42e édition de la Journée national de l'arbre (Jna), célébrée à Tambacounda, dans la commune de Dialacoto a enregistré la présence de la coordonnatrice du projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal (Senrm), Ndéye Coura Mbaye dite madame Diop.

Celle-ci a saisi l'occasion pour décliner les ambitions du projet qu'elle pilote. "Ici dans la région de Tambacounda, Senrm a prévu de réaliser plusieurs actions : 5 nouvelles forêts communautaires pour la production de bois énergie seront aménagées. Les plans d'aménagements des anciennes forêts classées seront renouvelés", indique-t-elle.

Dans la commune de Dialacoto, pour la forêt de Ndiambour, le projet va produire un plan d'aménagement et mettre à disposition les moyens pour sa mise en œuvre, poursuit la coordinatrice. A l'en croire toujours les communautés riveraines de la forêt et du parc Niokolo koba seront accompagnées à travers leurs activités génératrices de revenus. Le projet compte aussi appuyer, le service des eaux et forêts en matériels et équipements pour lutter contre les feux de brousse. " Les triages de Dianké Makhan, de Tomboron Koto et de Dialacoto seront construits par le Senrm pour aider les services des eaux et forêts", ajoute madame Diop.

Le thème choisi cette année pour la célébration de la journée de l'arbre est « Reboiser pour une souveraineté alimentaire durable et un développement local résilient ». Pour la coordinatrice, ce dernier "cadre parfaitement avec les ambitions du projet qui s'attaque à plusieurs menaces dans la région de Tambacounda à savoir la déforestation, les feux de brousse, l'insécurité alimentaire etc.", souligne-t-elle. Ce qui explique, selon elle, l'engagement du projet pour cette édition. D'après elle, le projet accorde une place de choix à la reforestation visant à encourager la restauration des écosystèmes qui ont un lien direct avec les enjeux de sécurité alimentaire.