Sénégal: Appui aux hôpitaux de Touba lors du magal de 2024 - Le ministre Ibrahima Sy clarifie

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, a apporté des précisions sur l'enveloppe de 800 millions de francs CFA annoncée pour soutenir les trois hôpitaux de Touba lors du Magal de 2024. D'après ces déclarations, cette somme n'a pas été décaissée par le gouvernement sénégalais.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, a tenu à clarifier les choses en rappelant qu'il était lui-même à l'origine de l'annonce de l'enveloppe de 800 millions de francs CFA. « L'année dernière, le gouvernement avait pris l'engagement de mettre à disposition une caisse d'avance de 800 millions de francs CFA.», a-t-il précisé. Cependant, il a admis que cette planification n'a pas abouti pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Selon le ministre Ibrahima Sy, l'année dernière, le gouvernement a été confronté à une tension de trésorerie importante qui a entraîné une coupe budgétaire de 6 milliards de francs CFA pour le ministère de la Santé. Cette réduction a été nécessaire pour faire face à trois priorités urgentes, notamment les inondations qui ont nécessité une intervention rapide du gouvernement. Ce dernier a dû chercher des fonds dans le budget national pour répondre à cette urgence, qui n'était pas prévue dans le budget initial de 2024.

Il a également mentionné le problème des contractuels du ministère de la Santé comme l'une des raisons de la coupe budgétaire. Selon lui, son département devait combler un gap de 5,7 milliards de francs CFA à partir de septembre pour payer les contractuels. Malheureusement, le gouvernement précédent n'avait pas prévu les fonds nécessaires pour couvrir ces dépenses de septembre à décembre, ce qui a ajouté à la pression budgétaire.

Enfin, il a mentionné le problème de la radiothérapie comme une autre raison qui a pesé sur le budget. Il a expliqué que le Premier ministre a dû débloquer 1,2 milliard de francs CFA pour permettre la mise en œuvre de la radiothérapie à la fois à Dalal Diam et à Touba. Cette dépense imprévue a également contribué à la pression budgétaire qui a impacté les autres engagements du ministère.

Bien que les 800 millions de francs CFA annoncés n'aient pas été décaissés, le ministre Ibrahima Sy affirme avoir investi plus de 1,5 milliard de francs CFA à Touba. Il cite notamment l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, où il dit avoir investi 450 millions de francs CFA pour des travaux de maintenance qui n'avaient jamais été réalisés auparavant. De plus, il a également financé la mise à jour de l'accélérateur pour la radiothérapie à hauteur de 500 millions de francs CFA, ce qui porte à plus d'un milliard de francs CFA les investissements dans cet hôpital seul.

Le ministre Ibrahima Sy a également mis en avant les équipements fournis aux structures de santé de Touba. Il a indiqué que son département a fourni des équipements au district sanitaire, à l'hôpital Ndamatou et à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, pour une valeur d'environ 150 millions de francs CFA. Selon lui, ces équipements seront utilisés pour générer des revenus qui pourraient dépasser les 800 millions de francs CFA annoncés l'année précédente.

Pour le Magal de cette année, le ministre Ibrahima Sy se dit rassuré quant à l'organisation du dispositif de santé. Cependant, il tient à être clair : nul n'est à l'abri des risques, et il est impossible de prévoir avec certitude ce qui se passera le jour du Magal. Son souhait est de minimiser les accidents et d'éviter les intempéries qui pourraient rendre les structures de santé et les postes médicaux avancés inaccessibles aux populations qui ont besoin de soins. Il espère ainsi que tout se déroulera sans encombre pour que les équipes médicales puissent intervenir efficacement.