Sénégal: Grand Magal de Touba - Serigne Guèye Diop annonce des mesures pour contrôler les prix

Le ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé le recrutement de 100 volontaires pour le contrôle des prix dans la région de Diourbel. Cette annonce a été faite par Serigne Guèye Diop, qui était, hier, à Touba, en prélude au magal. Il a également constaté que le marché était bien approvisionné en produits.

À l'approche du Magal, le ministre du Commerce et de l'industrie, Serigne Guèye Diop a appelé les commerçants à plus de responsabilité. « Les stocks de pomme de terre et d'oignon sont suffisants et disponibles dans les magasins. C'est pourquoi, j'exhorte les commerçants à ne pas profiter de l'événement pour augmenter les prix », a soutenu le ministre, lors de sa visite, hier à Touba. Pour prévenir les hausses injustifiées des prix, Serigne Guèye Diop a rappelé que le gouvernement a mis en place des mesures concrètes. « Nous avons recruté 1.000 volontaires pour contrôler les prix et travailler aux côtés des forces de l'État pour dissuader les commerçants qui tenteraient d'augmenter les prix », a-t-il déclaré.

Aussi, a-t-il précisé que dans la seule région de Diourbel, 100 volontaires seront déployés, sous la supervision de commissaires et d'inspecteurs, pour veiller au respect des prix. Comme pour le déploiement de brigades d'hygiène, celui de contrôle des prix et de répression sera effectif à Touba dans les prochains jours. Selon le ministre, ces brigades auront pour mission de vérifier la qualité et la quantité des produits, ainsi que les prix pratiqués afin d'empêcher la vente de produits périmés. Serigne Guèye Diop a informé que le khalife général des mourides a clairement indiqué que cette année, il ne tolérera aucun sabotage sur les produits destinés aux pèlerins.

Les services du ministère veilleront donc à garantir la qualité, la quantité et les prix des produits. À l'en croire, Touba est un secteur d'une grande importance pour le gouvernement. C'est ce qui motive sa volonté à aller plus loin dans ses initiatives. Dans cette optique, il a annoncé la construction de chambres froides dès l'année prochaine, permettant de stocker entre 20.000 et 40.000 tonnes de pommes de terre et d'oignons. « Ce projet ambitieux, vise à rendre le Sénégal autosuffisant en matière de production de ces denrées, éliminant ainsi la nécessité d'importer ces produits », a-t-il indiqué.