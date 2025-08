Sénégal: Tombeur d'Eumeu Sène - ces potentiels adversaires de Franc

Avec 15 victoires en autant de combats dans l'arène, aucun lutteur ne peut refuser Franc (Jambars Wrestling Academy). Pour ses potentiels adversaires, on peut citer Lac 2, Reug Reug, Siteu, Tapha Tine ou Sa Thiès.

Franc a désormais confirmé sa place dans le cercle restreint des Vip de la lutte sénégalaise. Cette saison, il a vaincu deux prestigieux champions de lutte, notamment Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé (16 février 2025) et Eumeu Sène de l'écurie Tay Shinger (3 août 2025). Des succès qui font qu'il est devenu un redoutable client pour n'importe quel champion. Qui sera son prochain adversaire ? Si l'actuel « Roi des arènes » Modou Lô n'était pas le mentor de Franc et n'habitait pas le même quartier à Dakar, le plus logique serait de les mettre aux prises. Ce qui n'est pas possible puisque la couronne royale dort aux Parcelles assainies, le fief de « Ndiago'Or », depuis le 28 juillet 2018.

Franc - Lac 2 (Walo) est une affiche très probable. Avant d'en découdre avec Ama Baldé, le leader de Jambars Wrestling avait émis le souhait de croiser Lac 2. Un affrontement qui avait été démarché par Jambaar Productions, mais qui n'avait pas été matérialisé à cause du leader de l'écurie Walo qui semblait éviter certains risques. Lac 2 est actuellement prêt à s'expliquer avec le dernier bourreau de Eumeu Sène. La balle est dans le camp de Franc. Ce dernier devrait tenter de vaincre le puncheur de l'écurie Walo qui a gagné tous ses combats contre ses jeunes frères, dont le dernier contre Ada Fass de l'écurie Fass - Benno (4 avril 2025). Franc - Siteu est sportivement le plus logique actuellement. Ils sortent tous les deux d'une brillante victoire. Le leader de Lansar vient de terrasser Balla Gaye 2 de l'école éponyme (20 juillet 2025), Franc a aussi dominé Eumeu Sène, dimanche dernier.

Grâce à leur performance du moment, ils devront s'affronter pour éviter de livrer des combats contre des Vip qui sortent de défaite. En toute logique, ce sont les vainqueurs chez les Vip qui devraient en découdre. Pour un vrai combat inédit, il n'y a pas mieux que Sa Thiès - Franc. Le premier, sociétaire de l'école Balla Gaye, vient de prendre le meilleur sur Zarco de Grand Yoff (22 juin 2025) pour relancer sa carrière. Il est vrai que le combat qui arrangerait présentement le petit frère de Balla Gaye 2, ce serait celui contre Modou Lô. Du fait que ce dernier hésite encore à l'affronter, le « Volcan » de Guédiawaye pourrait défier Franc. Ils sont de la même génération et ont une même corpulence. Leur opposition polariserait toutes les passions et serait pleine de suspense. Tapha Tine de l'écurie Baol Mbollo lorgne Modou Lô et a préféré concéder une saison blanche pour multiplier ses chances de l'affronter.

Franc devra se mettre devant « le Roi des arènes », qui est son plus sûr mentor actuellement, et réclamer un combat contre le « Géant » du Baol. Beaucoup de spécialistes de la lutte pensent que Tapha Tine - Franc serait un vrai choc au sommet, un explosif rendez-vous des poids lourds. Franc a du mal à entendre toujours Reug Reug de l'écurie Thiaroye-sur-Mer déclarer à tout-va qu'il est plus fort que lui et qu'il l'a terrassé 12 fois dans les « mbapatt ». Des revers certes concédés dans des tournois de lutte sans frappe, mais qui dérangent beaucoup « Ndiago'Or ». Le plus grand souhait de ce dernier, c'est de décrocher un duel avec la « Foudre » de Thiaroye, pour tenter de tirer son épingle du jeu et lui prouver que les « mbapatt » sont différents de la lutte avec frappe. Leur futur affrontement serait un vrai règlement de comptes.