Congo-Kinshasa: La MONUSCO décerne des médailles pour saluer le dévouement de ses officiers pénitentiaires

communiqué de presse

Vingt-deux officiers de l'unité d'Appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, dont treize femmes, ont été décorés lors d'une cérémonie organisée le 7 août 2025 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Originaires des huit pays contributeurs de troupes que sont le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Nigeria, le Sénégal et la Suède, ces femmes et ces hommes ont été salués pour leur contribution remarquable au renforcement du système pénitentiaire congolais.

Le rôle des officiers pénitentiaires déployés par la MONUSCO est souvent discret, mais fondamental. En appui à l'administration pénitentiaire nationale, ils oeuvrent chaque jour à humaniser la détention, à renforcer la sécurité et à promouvoir les droits humains.

Dans son allocution, le coordonnateur de la Division de l'État de droit et des institutions de sécurité (ROLSID), Mame Ely Dieng, a rendu un vibrant hommage aux récipiendaires : « À travers cette cérémonie, nous reconnaissons bien plus qu'un travail accompli. Nous saluons l'engagement, le courage, la rigueur et l'humanité qui animent notre personnel pénitentiaire ».

Il a insisté sur l'importance de leur mission : « Ils et elles sont les piliers invisibles de la justice. Les prisons ne doivent pas être des lieux d'abandon, mais des espaces de réhabilitation, d'ordre et d'espoir ».

Et de conclure :

« Cette médaille est le reflet de votre devise. Elle témoigne de votre dévouement sans faille, de vos sacrifices loin de vos familles et de votre professionnalisme exemplaire ».

Ce message fort résonne dans un contexte où la réforme du système pénitentiaire congolais reste un enjeu majeur. Grâce à leur accompagnement technique, au transfert de compétences et à une collaboration étroite avec les autorités nationales, les officiers décorés contribuent activement à bâtir un environnement carcéral plus sûr et plus conforme aux normes internationales.

Leur action, reconnue pour sa rigueur et sa constance, a également été saluée par les autorités congolaises. Le vice-ministre de la Justice et du Contentieux international, Samuel Mbemba, assurant l'intérim du ministre de la Justice, a souligné : « Ces médailles symbolisent la reconnaissance des Nations Unies, mais aussi celle de tout un peuple. Vous incarnez les valeurs de justice, de respect des droits humains et de solidarité. Grâce à votre expertise, votre rigueur et votre engagement, vous avez contribué à améliorer les conditions de détention, à sécuriser les établissements et à renforcer les capacités du personnel ».

Cette reconnaissance vient renforcer le partenariat solide entre la MONUSCO et les autorités congolaises dans un esprit de complémentarité et d'engagement commun pour un système pénitentiaire plus humain, plus sûr et respectueux des droits fondamentaux.

Prenant la parole au nom de la Mission, Mme Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, a salué l'impact concret de ce travail : « Nos officiers ont accompagné les directeurs de prison congolais, renforcé la sécurisation des lieux de détention, amélioré les conditions de détention et contribué à faire progresser le respect des droits humains ».

Elle a également mis en avant l'esprit de coopération : « Ce travail essentiel est porteur de changement. Il contribue à bâtir un système pénitentiaire plus sécurisé, plus respectueux des normes internationales et plus sensible aux droits humains et à l'égalité de genre ».

Parmi les récipiendaires, certains ont partagé leur fierté. Anders Johan Waangstedt, officier suédois, a déclaré : « C'est un grand honneur de recevoir cette médaille et de représenter l'ONU ici au Congo. Je suis fier de contribuer à un avenir pacifique pour ce pays ».

Patricia Nabeza, originaire de Madagascar, a souligné la solidarité entre officiers : « Cette reconnaissance est un privilège. En tant qu'officiers venus de divers pays africains, nous sommes solidaires de nos frères et soeurs congolais dans leur quête de paix et de justice, notamment en sécurisant les prisons, en renforçant les capacités et en humanisant la détention ».

Ces témoignages illustrent l'engagement et la motivation qui animent ces hommes et ces femmes au service de la justice et des droits humains.

La cérémonie, empreinte de reconnaissance, a également été l'occasion de réaffirmer l'engagement de la MONUSCO et de ses partenaires pour une justice plus équitable en RDC. « Ce n'est pas seulement un hommage. C'est un message : la paix se construit pas à pas, grâce à des femmes et des hommes comme vous », a conclu Mme Bintou Keita.