Algérie: Sidi Bel-Abbes - Organisation de la 14e édition du Festival culturel national de la chanson Raï du 7 au 10 août

SIDI BEL-ABBES — La wilaya de Sidi Bel-Abbes accueillera la 14e édition du Festival culturel national de la chanson Raï, du 7 au 10 août, a indiqué, lundi, le Commissaire du Festival, Houssam Harzallah.

Lors d'une conférence de presse, il a précisé que cette édition verra la participation de 23 jeunes artistes venus de différentes wilayas du pays.

Il a souligné que le Festival s'ouvre davantage, cette année, aux jeunes talents émergents, dans le but d'insuffler un nouvel élan à cet art populaire authentique.

L'événement comprendra également une exposition d'arts plastiques intitulée " Zergui Ahmed, une voix immortelle dans la mémoire nationale ", des conférences sur l'histoire et l'évolution du Raï, sous le thème " L'histoire du Raï, des cheikhs à la scène internationale", et huit soirées artistiques, réparties entre les wilayas de Sidi Bel-Abbes et Oran (quatre soirées dans chaque wilaya), afin de permettre à un plus grand nombre d'artistes de participer.

Le Commissaire a également annoncé que des hommages seront rendus à des figures emblématiques ayant contribué à l'essor de ce genre musical au niveau national et international, à l'image de l'artiste défunt Mohamed Bousmaha.

Il a affirmé que cette édition, qui reflète la profondeur de l'identité culturelle algérienne et contribue à ancrer la culture musicale chez les jeunes générations, s'inscrit dans le programme du ministère de la Culture et des Arts, visant à valoriser le patrimoine artistique, en particulier le Raï, et à mettre en lumière son importance en tant que patrimoine musical populaire national, tout en donnant une tribune aux jeunes voix pour qu'elles puissent s'exprimer.

Les festivités se dérouleront au Théâtre en plein air "Saïm Lakhdar" de la ville de Sidi Bel-Abbes, en coordination avec la Direction locale de la culture et des arts, sous le patronage du ministère de tutelle et du wali de la wilaya.