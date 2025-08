Algérie: Ouverture de la semaine culturelle de la wilaya de Djelfa à Annaba

ANNABA — La ville d'Annaba a accueilli dimanche soir le coup d'envoi des activités de la semaine culturelle de la wilaya de Djelfa initiée dans le cadre du programme d'échange culturel entre les wilayas du pays pour renforcer les contacts artistiques et promouvoir le patrimoine culturel à chaque région.

La manifestation a été ainsi ouverte sur la place attenante au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi par des spectacles folkloriques présentés par les deux associations de fantasia "El- Annab" d'Annaba et "Achbal Naïl" de Djelfa en présence d'un public nombreux.

Dans son allocution à l'occasion, la Directrice de la culture et des arts de la wilaya d'Annaba, Mme Berkouk Saliha a indiqué que la semaine culturelle de la wilaya de Djelfa à Annaba s'inscrit dans le cadre des échanges culturels entre les wilayas du pays et vise à mettre en exergue la richesse et la diversité du patrimoine culturel algérien, relevant que le secteur de la culture à Annaba s'attache à accueillir pareilles manifestations qui contribuent à préserver l'identité et consolider l'esprit d'appartenance.

Le commissaire du Festival culturel local des arts et des cultures populaires de la wilaya de Djelfa, M. Mokhtar Seddiki, a considéré que cette semaine représente une opportunité réelle pour faire connaitre le patrimoine de la wilaya de Djelfa et sa dimension "naïlie" avec sa charge de symbolique historique et culturelle, ajoutant que ces rencontres culturelles consacrent l'esprit de solidarité artistique et de complémentarité et participent à la préservation de la mémoire populaire.

La salle du Théâtre régional a ensuite accueilli une série d'activités culturelles et artistiques entamées par des récitals de poésie populaire donnés par le poète Daoui Tahar suivis d'une communication du Dr. Mohamed Zaïtri sur le patrimoine culturel de Djelfa et terminés par un concert de musique "naïlie" de l'artiste Lekhchen Abdelmalek.

Parallèlement, le hall du même théâtre a été ouvert à une exposition de produits artisanaux dont des costumes traditionnels, de vieux outils et objets décoratifs reflétant le patrimoine de la région.

La semaine culturelle de Djelfa se poursuivra jusqu'au 6 août avec un programme varié incluant des spectacles artistiques, des conférences et des ateliers sur le patrimoine.