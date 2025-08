Afrique: CHAN 2024 - Groupe C - L'Ouganda s'attaque à son plafond de verre, l'Algérie vise la continuité

Le CHAN CAF TotalEnergies 2024 s'ouvre ce lundi pour le Groupe C avec une affiche de haut vol : l'Ouganda, pays hôte, défie l'Algérie au Mandela National Stadium dans une rencontre déjà décisive. Portés par le soutien populaire, les Cranes veulent enfin franchir la phase de groupes. En face, les Fennecs locaux entament leur campagne avec le statut assumé de prétendants au titre.

« Jouer à domicile nous donne de la force. On doit être à la hauteur des attentes », a déclaré le sélectionneur ougandais Morley Byekwaso, confiant, mais lucide. « Le groupe est relevé, il faudra gérer chaque match avec intelligence. »

Briser enfin la malédiction

Sept participations consécutives au CHAN, mais aucune sortie des poules. Le bilan ougandais a beau être régulier, il reste frustrant. Depuis 2011, les Cranes tournent autour de l'exploit sans jamais l'atteindre. Une victoire en match d'ouverture (contre le Burkina Faso en 2014), pour deux défaites (dont une face à l'Algérie en 2011) et trois nuls : les débuts sont souvent laborieux.

Face à un adversaire nord-africain - un profil qui ne leur réussit guère (trois défaites en autant de confrontations au CHAN face à l'Algérie et au Maroc) - l'Ouganda espère inverser la tendance grâce à la ferveur locale et à un groupe jeune mais structuré.

Le brassard est revenu à Allan Okello, meneur engagé :

« En tant que capitaine, je sens la responsabilité. On veut montrer une vraie unité et faire honneur à nos couleurs. »

Parmi les éléments clés : le virevoltant Travis Mutyaba (18 ans), issu de SC Villa, et le solide défenseur central Gift Fred, de KCCA FC. Le staff s'appuie également sur l'ex-gardien légendaire Dennis Onyango, désormais membre du staff technique, pour transmettre son expérience des grandes compétitions.

L'Algérie, l'assurance tranquille

Finaliste du CHAN 2022, l'Algérie revient avec des certitudes. Toujours invaincus en phase de groupes sur l'édition précédente (trois victoires 1-0), les hommes de Madjid Bougherra ont bâti leur force sur une assise défensive de fer. Avec neuf clean sheets sur leurs douze derniers matches de CHAN, les Fennecs locaux affichent une rigueur redoutable.

Le sélectionneur algérien se veut mesuré :

« L'Ouganda joue chez lui, la pression est de leur côté. Nous, on est venus pour jouer à notre niveau, en respectant chaque adversaire. »

Dans ses bagages, Bougherra a conservé l'ossature de la campagne 2022 : Aimen Mahious, meilleur buteur du tournoi, est toujours là, tout comme Zakria Draoui. Le joueur Abderhamne Meziane, véritable métronome, reste un atout majeur dans l'animation du jeu.

« Nous abordons chaque rencontre avec sérieux. Notre objectif est clair : gagner tous nos matches », a insisté le milieu Ayoub Ghezzala. « L'Ouganda est solide. Il faudra être au top. »

Des trajectoires croisées

Ce duel a un goût de déjà-vu : en 2011, lors du tout premier CHAN des deux équipes, l'Algérie l'avait emporté 2-0 à Khartoum grâce à Djabou et Soudani. Depuis, les Fennecs n'ont cessé de dominer leurs confrontations face aux Cranes, que ce soit en éliminatoires CAN ou en qualifications Mondial.

Mais cette fois, l'histoire s'écrit à Kampala. Et les Cranes espèrent que le décor changera la dynamique.

Approche tactique : prudence et transitions

Sur le plan du jeu, l'Ouganda devrait adopter un bloc compact, prêt à jaillir en contre. La vivacité de Mutyaba sur les ailes pourrait faire mal à une défense algérienne parfois haute. Derrière, Gift Fred aura la lourde tâche de contenir Mahious, redoutable dans la surface.

L'Algérie, elle, cherchera à installer son tempo, poser le jeu au sol, et multiplier les combinaisons au milieu via Kendouci et Ghezzala. Les coups de pied arrêtés et la discipline défensive pourraient être décisifs dans cette opposition de styles.

Une entame qui compte double

Avec la présence du Niger et de l'Afrique du Sud dans ce groupe C, aucune erreur ne sera pardonnée. Seuls deux billets pour les quarts sont en jeu. Une victoire ce soir pourrait déjà peser très lourd dans les calculs.

Les deux sélectionneurs le savent : le CHAN ne laisse pas le temps de gamberger. Il faut être prêt dès le premier coup de sifflet.

Ce Ouganda - Algérie, c'est bien plus qu'un match d'ouverture pour le Groupe C. C'est un test de caractère, d'ambition et de maîtrise. Et peut-être, le départ d'un parcours mémorable pour l'un des deux.