Afrique: Chelle et Nduka affichent la sérénité

À la veille de leur entrée en lice dans le Groupe B du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024, le sélectionneur du Nigeria, Éric Chelle, et le défenseur Junior Nduka ont partagé leur état d'esprit avant d'affronter le Sénégal, mardi à Zanzibar.

Leader naturel de cette sélection composée uniquement de joueurs évoluant dans le championnat local, Nduka a évoqué le poids émotionnel que représente ce tournoi pour les Nigérians, dans un contexte sportif particulièrement favorable au pays.

« À tous nos compatriotes, je sais que les attentes sont élevées, car le sport nigérian connaît de bons résultats ces derniers temps. Nous ferons tout pour être à la hauteur », a déclaré le joueur lors de la conférence de presse d'avant-match, lundi.

« Notre équipe féminine vient de remporter la CAN féminine, et notre sélection féminine de basket a aussi décroché un titre. C'est une belle dynamique pour le pays et nous espérons nous inscrire dans cette continuité. »

Le football nigérian surfe actuellement sur une vague de succès qui traverse plusieurs disciplines, et Nduka espère que cette dynamique collective inspirera les Super Eagles locaux. Mais c'est bien sur le terrain que le véritable défi commence : le Nigeria se mesure à une sélection sénégalaise réputée pour sa puissance physique et sa discipline tactique.

Éric Chelle, à la tête de l'équipe depuis plusieurs mois, s'est dit concentré sur l'essentiel : le premier match.

« Je ne veux pas parler du Congo ou du Soudan pour le moment », a-t-il répondu lorsqu'on l'a interrogé sur les autres adversaires du groupe. « On se concentre sur ce premier match. On va prendre les rencontres les unes après les autres, étape par étape. Pour l'instant, c'est le Sénégal, et on verra ensuite. »

Ancien international malien, Chelle a préféré éviter toute surenchère émotionnelle autour de l'affiche, tout en soulignant le prestige de cette confrontation entre deux grandes nations du football africain.

« Je ne parlerais pas de derby, mais c'est une rencontre entre deux poids lourds du continent. Le Sénégal a une belle génération, une très bonne équipe. Nous avons bien préparé ce match, maintenant il faut appliquer sur le terrain ce que nous avons travaillé. »

Composée exclusivement de joueurs issus du championnat nigérian, la sélection disputera un test grandeur nature face à une équipe sénégalaise réputée pour son intensité, sa vitesse et sa rigueur. Une rencontre qui pourrait déjà donner le ton dans ce groupe très relevé du CHAN 2024.