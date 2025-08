Afrique: CHAN 2024 - Groupe C - La Guinée serre les dents et frappe fort d'entrée contre le Niger (1-0)

La Guinée a parfaitement lancé sa campagne dans le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies PAMOJA 2024, en s'imposant (1-0) face au Niger au terme d'une rencontre dense, parfois hachée, mais globalement maîtrisée.

Le seul but du match a été inscrit en tout début de seconde période par Mohamed Bangoura II, opportuniste et précis après un centre tendu d'Alhassane Bangoura venu de la gauche. Un but validé après intervention de la VAR, qui a balayé les doutes laissés par un drapeau levé dans un premier temps.

Un faux rythme, puis un éclair

Dans cette affiche de la première journée du groupe C, les observateurs espéraient retrouver les élans offensifs du fameux 2-2 entre les deux équipes lors de l'édition 2016. Mais très vite, le ton était donné : prudence et rigueur. La Guinée, invaincue dans le jeu lors de ses sept dernières rencontres de CHAN, s'est appuyée sur ses fondamentaux, quand le Niger, lui, cherchait surtout à ne pas encaisser une troisième défaite consécutive en phase finale.

Les 45 premières minutes ont été marquées par des duels musclés, une bataille âpre au milieu, et très peu de situations franches. Théodore Jules et Lansana Sylla ont tenté leur chance de loin, sans inquiéter les portiers. L'arbitre tunisien Mehrez Melki n'a pas hésité à sortir les cartons pour canaliser les excès, cinq jaunes avant l'heure de jeu, dont trois pour les Mena.

Bangoura II, réflexe gagnant

Dès la reprise, le match a basculé. Sur une attaque placée, Alhassane Bangoura dépose un centre à ras de terre. Mohamed Bangoura II surgit au premier poteau, contrôle du droit et enchaîne dans le coin opposé. L'assistant lève son drapeau, mais la VAR confirme : 1-0, et explosion de joie sur le banc du Syli.

Le Niger tente alors de réagir. Harouna Doula, le sélectionneur, injecte du sang neuf. Le plus dangereux se nomme Abdoul-Latif Goumey, dont la tête piquée flirte avec le poteau à la 76e. Ridouane Assane s'essaie de loin, sans succès, tandis que Bilal Oumarou multiplie les centres côté droit, en vain.

Une défense guinéenne de fer

La Guinée, elle, plie sans rompre. En patron, Mohamed Diabaté verrouille l'axe. À ses côtés, Ousmane Dramé gratte des ballons, pendant qu'Ibrahima Sankhon, entré en cours de jeu, éteint les velléités nigériennes au coeur du jeu. Derrière eux, le gardien Ousmane Camara veille : peu sollicité mais impeccable dans ses sorties, notamment sur une série de corners en toute fin de rencontre.

Un dernier souffle, sans réussite

Huit minutes de temps additionnel. Le Niger jette ses dernières forces dans la bataille. À la 96e minute, Ridouane Assane est contré in extremis. Puis, sur l'ultime action, Abdoul Kassali est signalé hors-jeu. Fin du suspense, et début d'une grande fête pour les Guinéens, lucides et solidaires jusqu'au bout.

Avec ces trois points, la Guinée prend un départ idéal dans une poule relevée où figurent aussi l'Ouganda (pays hôte), l'Algérie et l'Afrique du Sud. Solide dans sa gestion, disciplinée dans son bloc, la troupe de Kanfory Lappé Bangoura s'avance avec ambition vers la suite.

Le Niger, lui, n'a plus le droit à l'erreur. Demi-finaliste surprise de l'édition 2022, il devra vite se remettre la tête à l'endroit s'il veut rééditer l'exploit. Le rendez-vous est pris.