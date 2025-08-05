Gabon: Télesphore Obame Eyi offre les fournitures de Bureau à l'Administration locale

4 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par Gérard MINKO

Accompagné d'une forte délégation de sa formation politique SDG (Sociaux-Démocrates Gabonais) du Président Juste Louango, le natif d'Obout, fils de la localité (Canton Nyé ) Télesphore Obame Eyi, s'est rendu récemment à Akam-Essatouk, pour une visite de courtoisie auprès des autorités locales, à la sous-préfecture et à la Brigade de Gendarmerie.

En sa qualité de Délégué Départemental SDG dans le Woleu et futur candidat aux législatives, pour les prochaines échéances à venir, Télesphore Obame Eyi ce fervent chrétien protestant confirmé, s'illustre de temps en temps par des actes générosités auprès des siens.

C'est le cas de le dire de sa récente visite cette fois-ci auprès des autorités dont il a offert les fournitures de bureau ; rames de papier, les blocs notes stylos ... et ce dans le but d'améliorer leurs conditions de travail afin d'aboutir à un rendement efficient.

Le donateur a salué de tout coeur de l'accueil qui lui a été réservé et à sa Délégation cela lui donne davantage le courage de persévérer dans cette voie. les bénéficiaires ont remercié vivement le geste accompli par ce fils de la localité à leur endroit ce qui leur permettra de doubler d'effort à l'exercice de leur fonction.

