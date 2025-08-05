Gabon: Henri Paul Nanh Bioghe invite les populations du 1er siège du 2e arrondissement à se faire enrôler

L'ancien adjoint au maire du 2e arrondissement de la commune de Libreville, Henri Paul Nanh s'est entretenu avec les populations du 1eᣴ siège ce week-end au quartier Atong-Abe sur les questions d'actualité politique du pays, notamment sur la nécessité pour ces derniers de se faire enrôler pour ceux-là qui ne le sont pas, et un basculement dans les bureaux de vote les plus proches du siège pour d'autres, afin de mieux préparer les législatives et locales prévues le 27 septembre prochain.

L'incitation à l'enrôlement, dans le contexte gabonais, fait référence aux efforts pour encourager les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale et à participer aux élections, un exercice de communication et de sensibilisation auquel s'est prêté Henri Paul Nanh Bioghe (Jerry) ce week-end dans son fief politique dans le 2e siège du 2e arrondissement.

Une communication citoyenne qui a permis au natif d'Atong Abe de rappeler à ses parents et amis la nécessité de se faire enrôler et l'importance de tendre une oreille attentive et de regarder vers la bonne direction. "La bonne direction aujourd'hui, c'est ce qui arrive le 27 septembre prochain. Pour en être actrice ou acteur ce jour-là, il faut se faire enrôler sur la liste électorale du 2e arrondissement en général, mais au 1eᣴ siège en particulier " a martelé (Jerry), comme ces derniers l'appellent affectueusement.

Moment également pour la population venue nombreuse à cette rencontre citoyenne de solliciter la candidature de ce fils d'Atong-Abe aux élections locales du 27 septembre prochain. Selon eux, son passage comme adjoint au maire à la mairie du 2e arrondissement a été une réussite totale.

Ce dernier a dit prendre acte de cette proposition au moment venu, ils parleront de politique avec toutes les indications et précisions.

Nous notons une forte présence de la hiérarchie du PDG du 2e arrondissement à cette communication citoyenne, de ceux qui veulent enterrer facilement le PDG dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Le rendez-vous est donc pris pour le 27 septembre prochain.