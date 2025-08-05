Gabon: Santé communautaire - Un partenariat novateur se met en place

Dans le cadre de l'amélioration continue de la santé et du bien-être des populations gabonaises, le Réseau d'Appui aux Politiques de Santé et à la Jeunesse (RENAPSAJ) et l'ONG belge ASBL Victoire ont uni leurs forces pour former près de 100 témoins communautaires aux gestes de premiers secours au Gabon.

Cette initiative, soutenue par la Direction de la Santé Communautaire du Gabon, s'inscrit dans une démarche de renforcement des capacités des acteurs locaux face aux situations d'urgence.

Une formation qualifiante pour les témoins communautaires

Du 23 au 25 juillet 2025, à Libreville, les témoins communautaires ont bénéficié d'une formation intensive sur les gestes de premiers secours. Cette session, organisée en partenariat avec ASBL Victoire, visait à doter ces acteurs essentiels de compétences nécessaires pour intervenir efficacement en cas d'urgence. La Direction de la Santé Communautaire a activement soutenu cette initiative, soulignant l'importance stratégique de ce type de programme pour les interventions de proximité.

Vers une convention de partenariat durable

Une convention de partenariat est actuellement en cours de finalisation entre le RENAPSAJ et ASBL Victoire. Cette convention, qui sera signée prochainement à Bruxelles en Belgique, vise à consolider les acquis de cette collaboration et à structurer un cadre de coopération durable entre les deux organisations. La présence du Ministère de la Santé gabonais est attendue à cette signature, soulignant l'importance que le gouvernement accorde à ce programme novateur.

Un programme novateur soutenu par le gouvernement

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la politique de développement de la santé communautaire au Gabon. Le Ministère de la Santé est sollicité pour soutenir ce programme qui bénéficie d'un appui significatif dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux organisations de la société civile.

La signature de la convention entre les trois parties (RENAPSAJ, ASBL Victoire et le Ministère de la Santé) est prévue dans les prochaines semaines à Bruxelles, marquant ainsi une étape importante dans la consolidation de ce partenariat prometteur.