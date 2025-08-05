Gabon: Edgard Moukoumbi et Gilles Nembe en visite de terrain à Bakoumba

Le Ministre des Travaux Publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi, ainsi que son collègue le Ministre des Mines, Gilles Nembe, ont effectué une visite de terrain à Bakoumba, capitale du département de Lékoko, le 31 juillet dernier. Ils avaient pour objectif d'évaluer l'avancée des travaux routiers sur les axes Moanda-Bakoumba et Bakoumba-Lékoko. Ces routes stratégiques d'un linéaire total de près de 95 km reliant le Gabon au Congo.

C'est sous l'égide du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema que ce projet longtemps retardé reprend de la vigueur. Il vise à désenclaver la région et répondre aux attentes des populations en terme de mobilité.

Les ministres ont réitéré la détermination de l'État à achever cette infrastructure cruciale, indispensable pour le progrès socio-économique et le renforcement des échanges transfrontaliers.

Le ministre des Travaux Publics a ainsi, salué la reprise des activités par la société chinoise sinohydro sur le segment Moanda -Bakoumba (54 km), tout en insistant sur l'importance du respect des échéances et de la qualité. « Si nous observons des retards ou une nouvelle interruption des Travaux d'ici décembre, des décisions seront prises », a-t-il prévenu.

En outre, une réunion de travail avec la Société des Grands Travaux d'Afrique (SGTA) a permis de discuter de l'aménagement en béton bitumineux de la route Bakoumba-Lékoko (42 km), ainsi que de projets complémentaires tels que l'aménagement des voiries dans la ville de Bakoumba, l'éclairage public solaire et la mise à niveau des ouvrages d'art. « Nous devons recréer la vie dans nos villes et nos départements », a souligné le patron des Travaux Publics.

Le tronçon Bakoumba-Lékoko s'inscrit dans une vision plus large de connectivité régionale, facilitant le transport des minerais, notamment en provenance de la mine de Baniaka et et vise une stimulation des activités commerciales. Le ministre Nembe a mis en avant les avantages escomptés : la creation d'emplois locaux, l'amélioration des conditions de vie et le renforcement des interactions économiques.

Le préfet du département de Lékoko a applaudi la visite de deux membres du gouvernement, y voyant un signe très positif et accueillant avec plaisir ces nouvelles. Cette phase représente un progrès crucial vers la réalisation d'un projet qui offre de l'espoir à toute la région.