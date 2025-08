Burkina Faso: La réouverture du stade du 4-Août sous la présidence du Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé, ce lundi 04 août, la cérémonie officielle de réouverture du stade du 4-Août rénové.

Engagés depuis plus de quatre ans, les travaux de rénovation ont connu une accélération sous le leadership du Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l'État. Selon le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland SOMDA, c'est grâce à la vision éclairée et aux instructions fermes du Chef de l'État que la rénovation de ce « joyau emblématique de notre sport national » a pris un tournant décisif.

Les travaux ont concerné la pelouse, les tribunes, les vestiaires, l'éclairage et la sonorisation. Selon le ministre chargé des Sports, le stade du 4-Août, rénové, répond désormais aux normes internationales. Et cette rénovation du stade, s'inscrit dans la volonté des plus hautes autorités de « redonner ses lettres de noblesse au secteur sportif de notre pays».

Au menu de cette cérémonie marquant la renaissance « de notre patrimoine sportif national », des sauts parachutistes, des prestations d'artistes, la présentation du nouveau maillot officiel des Étalons. Dénommé « Victory Ditanyè », c'est un maillot inspiré des couleurs du drapeau national et qui célèbre les 65 ans de l'indépendance de notre pays à travers les 65 étoiles estampillées sur le dos et à l'avant.

Pour marquer d'une pierre blanche la réouverture officielle de ce « symbole de notre unité, de notre résilience », un match de gala a opposé une équipe d'anciens internationaux du football africain et une équipe des Forces de défense et sécurité. Ce spectacle s'est soldé par un score paritaire d'un but partout.

Le Stade du 4 Août présente maintenant un nouveau visage que le public sportif et l'ensemble de la population burkinabè sont appelés à préserver. « Ce qui est construit par l'effort commun doit être préservé par la conscience collective », soutient le ministre SOMDA, avant de déclarer le stade du 04 août rouvert « au nom de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l'État, premier supporteur des Étalons toutes disciplines confondues ».