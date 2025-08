Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les bacheliers s'informent sur les cursus universitaires

Le Salon de l'information et de l'orientation des bacheliers se tient à Brazzaville du 4 au 8 août. L'objectif est d'explorer les contours, les enjeux et les exigences liées aux différentes filières afin de permettre aux élèves qui viennent d'obtenir le baccalauréat de mieux choisir leurs cursus universitaires.

La ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a ouvert le Salon de l'information et de l'orientation des bacheliers, le 4 août dans la capitale. « Il répond à l'impérieuse nécessité pour tout bachelier de bénéficier de l'information appropriée sur le cursus de formation universitaire afin d'éviter l'échec ou le décrochage en cours de parcours », a-t-elle fait savoir, en présence de ses collègues de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, et de l'Enseignement primaire, préscolaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

Pendant les cinq jours que va durer ce Salon, les bacheliers vont découvrir les arcanes du monde universitaire, notamment les filières et les offres de formation tant des universités publiques que des établissements conventionnés, privés de l'enseignement supérieur.

À l'amphithéâtre Jean-Baptiste-Tati-Loutard où se tient ce rendez-vous de partage d'informations, ces différents établissements ont déployé des stands pour mieux renseigner les bacheliers. L'orientation étant une question majeure car le choix à faire est plus que déterminant.

« Il est question de donner des informations aux bacheliers pour leur permettre de choisir des filières en tenant compte de leurs compétences individuelles, leurs ambitions personnelles et les réalités professionnelles », a fait savoir le directeur général de l'Enseignement supérieur, Nicaise Léandre Mesmin Ghimbi.

En rappelant que cette année il y a 7681 bacheliers de l'Enseignement technique et professionnel et 43 682 de l'Enseignement général, la ministre Delphine Edith Emmanuel a exhorté ces derniers en ces termes: « N'hésitez pas à poser des questions, à partager vos aspirations et à rêver de votre avenir car celui-ci dépend de la formation que vous recevrez. Le choix que vous allez faire au titre de l'année académique 2025-2026 est déterminant ».