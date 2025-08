Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le Premier ministre congolais reçu par le vice-président turc

Accompagné d'une forte délégation reconstituée par segment d'activités, des représentants diplomatiques, le chef du gouvernement congolais, Anatole Collinet Makosso, a été reçu le 4 août à Ankara, à la vice-présidence de Turquie, en marge de la campagne à l'élection au poste de directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Dans un contexte diplomatique au beau fixe, les représentants de haut niveau de la Turquie et du Congo ont eu des discussions au complexe présidentiel en passant en revue les relations dans les domaines de la défense, de l'énergie, des mines, des transports, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de l'environnement, ainsi que les développements régionaux et internationaux.

Le vice-président turc, Cevdet Yilmaz, s'est réjoui d'accueillir Anatole Collinet Makosso qui a effectué sa première visite officielle en Turquie. Il a déclaré que les relations entre les deux pays se développaient rapidement et que l'étroite amitié entre les deux dirigeants et leurs épouses conférait une nouvelle dimension à la coopération.

Cevdet Yilmaz a exprimé sa ferme volonté de vouloir accélérer la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays en comptant sur la participation du ministre congolais de la Défense, Charles Richard Mondjo, au salon IDEF 2025.

La rencontre entre le ministre de la Défense du Congo et son homologue turc, Yaşar Güler, ainsi qu'avec le président des industries de défense, Haluk Görgün, ont incontestablement contribué à l'essor des relations industrielles et militaires. « J'ai appris que la première réunion de coopération industrielle de défense Turquie-Congo, organisée en marge de l'IDEF, a été très productive », a-t-il confié. Et de poursuivre : « À cette occasion, nous sommes heureux d'accueillir une délégation technique congolaise afin de promouvoir les capacités de nos entreprises turques du secteur de la défense et d'échanger sur les opportunités de coopération... Notre volume d'échanges bilatéraux a doublé en cinq ans, atteignant 121 millions de dollars ».

Encourageant les entreprises turques à investir au Congo, Cevdet Yilmaz a noté : « Nous sommes particulièrement heureux de la confiance que vous accordez aux entreprises turques sur des projets importants. Nous souhaitons que ce soutien se poursuive. Pour renforcer notre coopération économique, nous pouvons nous concentrer sur les ressources en hydrocarbures, l'exploitation minière et l'agriculture. Nous possédons une expérience et des compétences considérables en matière de construction, de réhabilitation et d'exploitation des éroports, et nous sommes prêts à les partager avec vous ».

Il a constaté que les échanges bilatéraux ont connu un essor significatif ces dernières années. Le volume des échanges bilatéraux, qui s'élevait à environ 62 millions de dollars en 2019, a doublé en cinq ans, pour atteindre 121 millions de dollars en 2024. « Je pense que ces données ne reflètent pas le véritable potentiel commercial de nos pays, et je suis convaincu que nous pouvons développer davantage nos échanges bilatéraux grâce à une coopération dans divers domaines », a-t-il précisé.

Le vice-président a déclaré que la Turquie souhaitait développer davantage ses relations avec le Congo dans les domaines de l'énergie et des mines, et qu'il existait un potentiel de coopération important dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et des énergies renouvelables. Il a ajouté : « Nous souhaitons que les entreprises turques jouent un rôle plus important dans le secteur énergétique de la République du Congo. Nous sommes prêts à partager nos connaissances et notre expérience pour améliorer les infrastructures de transport et de distribution d'électricité du pays et réduire les pertes ».

Dans le domaine de l'éducation, Yilmaz a déclaré que l'enseignement du turc débutera dans certains lycées pilotes de Brazzaville à la rentrée prochaine et que le ministère de l'Éducation nationale a affecté des enseignants à cet effet. Il a poursuivi que fort du succès des écoles Maarif, celles-ci sont déterminées à étendre leurs activités dans les domaines de l'éducation, du renforcement des capacités et des programmes de bourses.

La veille, le 3 août, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a déposé une gerbe de fleurs au mausolée d'Aniktabir.