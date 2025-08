Congo-Brazzaville: Lancement de la Banque africaine d'énergie - Le conseil exécutif de l'Appo accélère le processus

Créée en 2022 par l'Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo), la Banque africaine de l'énergie (BAE) pourra être opérationnelle dans les tous prochains mois. Réuni récemment à Kintélé, le conseil exécutif de l'Organisation des pays producteurs de pétrole d'Afrique (Appo) a décidé d'accélérer le processus afin que celle-ci soit lancée dans les délais.

La 24e session ordinaire du conseil exécutif de l'Appo, qui était couplée à la réunion préparatoire de cette organisation, a regroupé dix-huit pays africains membres de cette plateforme. Au cours de ces assises, le conseil exécutif a fait le bilan des activités menées depuis un moment et évaluer les perspectives afin de garantir le bon fonctionnement de la structure.

Parmi les sujets phares évoqués, les membres du conseil exécutif de l'Appo ont débattu du projet de mise en oeuvre de la BAE. A cet effet, les experts ont résolu d'accélérer le processus amorcé depuis quelques années afin que ladite banque soit opérationnelle dans les meilleurs délais. Le dossier sera soumis à l'approbation du sommet des chefs d'Etats de l'Appo qui va se réunir incessamment et qui devra le valider afin d'acter son lancement officiel.

Une fois opérante, la BAE permettra de financer la construction et la production des infrastructures énergétiques sur le continent, en vue de booster leur développement dans la région. « Nous avions passé en revue les domaines-clés et préparé le sommet des chefs d'État de l'Appo afin de faire le bilan des réalisations du Secrétariat. Nous avons également abordé le démarrage de la Banque africaine de l'énergie », a souligné le secrétaire général de l'Appo, Dr Omar Farouk Ibrahim.

Dotée d'un financement adéquat, la BAE va financer principalement des projets pétroliers et gaziers ainsi que bien d'autres initiatives visant à améliorer la production et l'accès à l'énergie de qualité à travers le continent africain. Elle est créée pour financer l'exploitation des ressources énergétiques du continent africain et vise à donner la priorité au marché intérieur afin d'endiguer les menaces de la transition énergétique qui pèsent sur les économies africaines.

L'objectif du projet, a renchéri le secrétaire général de l'Appo, est de réduire la dépendance financière et technique de l'Afrique de l'extérieur afin de lui garantir une autonomie dans le domaine. Saluant la tenue de la session à Brazzaville, le président du conseil des ministres des pays membres de l'Appo a souligné que la plupart des objectifs fixés l'année dernière ont été tous atteints.

Il a ainsi invité les membres du conseil exécutif à plus d'engagement. « Je voudrais vous encourager, une fois de plus, à travailler toujours de manière collaborative et intelligente afin d'améliorer les performances de notre organisation. L'Appo doit continuer à évoluer et à devenir de plus en plus professionnelle en vue de contribuer de façon adéquate au développement socio-économique de nos pays membres », a-t-il exhorté Bruno Jean Richard Itoua. Il a profité de l'occasion pour informer les membres du secrétariat exécutif que les travaux du siège de l'Appo installé à Brazzaville sont désormais réalisés à 90 %.

L'Appo est une organisation intergouvernementale qui vise à promouvoir la coopération entre les pays africains producteurs de pétrole. Son objectif principal est de favoriser la collaboration, le partage de connaissances ainsi que d'expertise et de renforcer le pouvoir de négociation collective de ses membres dans l'industrie pétrolière mondiale. Créée le 27 janvier 1987 à Lagos au Nigeria par huit pays africains, elle compte à ce jour 18 pays membres.