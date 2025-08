Tunisie: Place Garibaldi et rue Victor Hugo - Sousse repense son centre-ville avec le projet Femmedina

La municipalité de Sousse et Cities Alliance, avec le soutien de la Coopération suisse en Tunisie et d'Affaires mondiales Canada, ont officiellement lancé les travaux de transformation urbaine de deux espaces emblématiques du centre-ville : la place Garibaldi et la rue Victor Hugo, situées dans le quartier Gabadji.

La cérémonie de lancement, tenue le 2 août 2025 sur la place Garibaldi, a rassemblé de nombreux habitants, en particulier des femmes accompagnées de leurs enfants. Cette forte participation témoigne de l'importance accordée par le projet Femmedina à la création d'espaces publics adaptés à la vie familiale, sûrs et conviviaux pour toutes et tous.

Dans une ambiance festive, animée par des activités culturelles et ludiques, cet événement marque une étape majeure dans la mise en oeuvre du projet Femmedina, lancé en 2023. Les résidentes et résidents ont pu découvrir en avant-première les plans d'aménagement, rencontrer les équipes techniques et institutionnelles et exprimer leurs attentes et propositions pour les futurs usages de ces espaces.

Ces aménagements préserveront l'identité historique de Sousse tout en intégrant des solutions durables, en faveur d'une ville plus résiliente et tournée vers l'avenir.

Ce projet novateur vise à repenser l'aménagement urbain en tenant compte des besoins spécifiques des femmes, tout en créant des espaces inclusifs, sûrs et accueillants pour l'ensemble des habitants. La fin des travaux est prévue pour novembre 2025, avec pour ambition de transformer ces lieux en véritables espaces de vie, comprenant : des espaces de rencontre intergénérationnels, des aires de repos ombragées, des jeux pour enfants et des infrastructures pour des événements culturels et sociaux.

« Femmedina est une démarche participative exemplaire. Grâce à des ateliers, des marches exploratoires et des rencontres citoyennes, les habitantes et habitants de Sousse ont co-construit des espaces pensés pour tous, notamment pour les femmes souvent marginalisées dans l'aménagement urbain », a déclaré Ikbel Dridi, cheffe de projet Femmedina. Elle a souligné que « ce projet renforce la cohésion sociale et replace les femmes au coeur de la vie urbaine ».

De son côté, Rawnek Slama, responsable du projet à la municipalité de Sousse, a affirmé : « Nous sommes fiers de lancer ces travaux qui incarnent une vision globale de revitalisation urbaine, alliant identité, modernité et durabilité. Femmedina illustre la force d'une collaboration locale et internationale, soutenue par la Coopération suisse, Affaires mondiales Canada et mise en oeuvre par Cities Alliance ».

Au-delà de la valorisation patrimoniale et de la transformation du coeur de Sousse, Femmedina se veut un modèle reproductible dans d'autres villes tunisiennes et méditerranéennes. Il incarne une nouvelle manière de concevoir la ville : inclusive, équitable, résiliente, et fondée sur la participation citoyenne.