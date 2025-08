Tunisie: De Douza Douza à Jey Men Rif - Balti fait résonner Hammamet

Un charisme légendaire, une présence remarquable et des textes de chansons bouleversants. La magie de BALTI a largement opéré dans l'enceinte de l'amphithéâtre de Hammamet dans la nuit du 4 août 2025. Le public réceptif, n'a cessé de chanter les tubes de l'icône pendant toute la soirée. Balti, c'est le talent incarné à l'origine de la puissance de ses chansons et de leur influence qui perdure au fil des générations... et depuis au moins deux décennies.

BALTI apparaît sur scène. Son entrée fracassante a annoncé les couleurs d'une soirée pas comme les autres. Une apparition précédée par un DJ qui mixe avec comme fond visuel, un Mapping géant et un drapeau de la Palestine magnifiquement arboré. Place ensuite à l'idole de la soirée et à ses jeunes chorégraphes, épris de mouvements corporels et de danse moderne. La scène a été au concept du Showcase, une première au FIH qui a conquis musicalement et visuellement le large public présent. De tout âge, ils sont nombreux à s'être empressé rien que pour l'applaudir, danser et chanter en choeur ses morceaux.

Le rappeur raconte à travers ses chansons le quotidien houleux de ses auditeurs, toute cette génération de jeunes qui l'écoute. BALTI rappe leurs aspirations, leurs rêves et difficultés, les aléas générationnels, l'importance des liens familiaux et glorifie la figure maternelle, celle de la femme aussi, tout en valorisant le patriotisme, l'appartenance, la fraternité. La star a été la première à s'être imposée sur la scène tunisienne et arabe avec des millions de vues. Il s'est exporté à l'étranger avec succès tout en s'enracinant dans le paysage musical tunisien.

Balti a connu un succès fulgurant avec ses tubes, « Helma », « Douza Douza » et « Ana ». Sans oublier « Clandestino » qui a résonné comme une onde de choc auprès du public. Chaque chanson agit différemment.

La soirée s'est composée de deux parties, avec chacune ses chansons à succès. « Ya Hasra » a marqué la 2eme partie. Elle a raconté l'exil, les relations humaines ambiguës, la distanciation. « Ghariba Alay » et « Allo Allo » ont ajouté une sonorité différente à la soirée. Une atmosphère autre. Balti clôture avec « Jey Men Rif Ila El Assima », qui fait écho auprès des jeunes qui l'écoutent. Il n'a pu commenter la magie du lieu, ce théâtre de Hammamet qui amplifie chaque spectacle et le rend beau, inoubliable, comme cette nuit haute en magie.

« KOUM TARA », le band franco-algérien s'apprête à conquérir son public dans la nuit du 5 août 2025. Une autre atmosphère, un énième univers sonore à (re)découvrir dans le cadre du FIH.