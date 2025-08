Sénégal: Zone Ocde - L'inflation globale augmente légèrement pour atteindre 4.2 % en juin 2025

L'inflation en glissement annuel dans la zone Ocde, mesurée par l'indice des prix à la consommation (Ipc), a augmenté pour atteindre 4.2 % en juin 2025, après 4.0 % en mai.

Selon un communiqué de presse, l'inflation globale a augmenté dans 21 des 38 pays de l'Ocde, avec des hausses notables de 0.5 point de pourcentage [p.p.] en Estonie, en Suède et en Tchéquie. Elle a diminué dans 7 pays et est restée stable ou globalement stable dans 10 autres. La Türkiye a continué à enregistrer le taux d'inflation le plus élevé, à 35 %, tandis qu'aucun autre pays de l'Ocde n'a enregistré un taux d'inflation supérieur à 5.0 %. Les taux les plus bas ont été observés au Costa Rica (moins 2.0 %), en Suisse (0.1 %) et en Finlande (0.2 %).

L'inflation de l'énergie en glissement annuel dans la zone Ocde est redevenue positive en juin après avoir été négative au cours des deux mois précédents. L'inflation de l'énergie est restée légèrement inférieure à 1 % dans la zone Ocde et a baissé dans 16 pays de l'Ocde. L'inflation de l'alimentation est restée stable à 4.6 %, bien qu'elle ait augmenté dans 21 pays et baissé dans seulement 12 pays. Dans les 5 autres pays de l'Ocde, l'inflation de l'alimentation a montré peu de changement. L'inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) est restée globalement stable à 4.5 %.

Au sein du G7, informe la même source, l'inflation en glissement annuel a augmenté pour atteindre 2.6 % en juin, après 2.4 % en mai, en raison d'une baisse plus lente des prix de l'énergie. Les hausses les plus importantes de l'inflation globale (0.3 p.p.) ont été enregistrées en France et aux États-Unis. En France, l'inflation des services a accéléré, tandis qu'aux États-Unis, l'inflation de l'alimentation a augmenté. L'inflation globale a également légèrement augmenté au Canada, de 0.2 p.p. A l'inverse, elle a diminué au Japon, où la baisse de l'inflation de l'énergie a plus que compensé l'augmentation de l'inflation de l'alimentation. L'inflation globale a été globalement stable dans les autres pays du G7. L'inflation sous-jacente est restée la principale contributrice à l'inflation globale dans tous les pays du G7, sauf au Japon où la contribution combinée de l'inflation de l'alimentation et de l'énergie a eu un impact plus important.

Dans la zone euro, l'inflation en glissement annuel, mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch), est restée globalement stable, à 2.0 % en juin, après 1.9 % en mai. En juillet 2025, d'après l'estimation rapide d'Eurostat, l'inflation globale en glissement annuel serait restée stable dans la zone euro. L'inflation sous-jacente serait restée inchangée et l'inflation de l'énergie globalement stable. L'inflation en glissement annuel dans les services dans la zone euro aurait ralenti pour atteindre 3.1 % en juillet, après 3.3 % en juin.

Dans le G20, l'inflation en glissement annuel est restée stable en juin, à 3.9 %. L'inflation globale a augmenté en Chine, bien que toujours proche de zéro. L'inflation globale a également augmenté en Afrique du Sud et en Indonésie, tandis qu'elle a baissé en Inde et est restée globalement stable au Brésil et en Arabie saoudite. En Argentine, l'inflation a continué à baisser, et a atteint 39.4 %.