Sénégal: L'usine Sunu Plastic Odyssey retransforme les déchets plastiques en matériaux

Chaque année au Sénégal, plus de 270 000 tonnes de déchets plastiques sont produites et moins de 10% sont recyclées. Quelques projets pilote tentent malgré tout d'impulser le mouvement. À Dakar, la micro-usine Sunu Plastic Odyssey, née du bateau-laboratoire Plastic Odyssey qui sillonne le monde pour sensibiliser au recyclage, transforme les déchets en matériaux de construction.

Dans la cour de la petite usine Sunu Plastic Odyssey figurent des montagnes de plastique, récupérés dans des décharges ou des entreprises.

Bidons, cagettes, plastiques d'emballage... tous passent d'abord par la broyeuse. Puis les copeaux sont extrudés, fondus à plus de 300 degrés et transformés en pavés et planches. « Ça sort en forme de pâte. En fonction du moule, de l'épaisseur, on va arriver à avoir une planche, une poutrelle, à n'importe quelle dimension. On est aux alentours de 900 kilos à une tonne de matière recyclée par shift, c'est-à-dire un temps de travail de huit heures », explique Abdoukarim Diol, responsable production et qualité.

Former des jeunes au recyclage plastique

Ces matériaux robustes servent ensuite aux menuisiers de l'usine à fabriquer des équipements utiles au quotidien, tels que des poubelles, des étals de marché, ou encore des tabourets. Mais l'entreprise Sunu Plastic Odyssey - mise en oeuvre par l'organisation Plastic Odyssey, qui sillonne les mers pour lutter contre la pollution plastique - vise aussi des grands marchés publics.

« Tout le monde sait qu'au Sénégal, il y a un grave déficit de tables scolaires, donc, c'est quelque chose pour lequel le ministère de l'Éducation fait des appels d'offres chaque année. Aujourd'hui, avec les déchets qui sont retransformés, nous arrivons à faire des tables scolaires qui sont transformées, plus dures, mais aussi qui sont de qualité. Donc, ça permet aussi de créer de l'emploi pour toute cette jeunesse, mais aussi de donner une nouvelle vie à ce plastique qui a été jeté », note Mame Aita Ba, directrice adjointe de Plastic Odyssey Factories Sénégal.

L'objectif est de former mille jeunes au recyclage plastique dans les usines. Après Dakar et Saint-Louis, huit autres micro-usines devraient être installées à travers le pays d'ici à deux ans. D'autres usines ont été lancées par le bateau Plastic Odyssey, comme aux Philippines, en Guinée ou au Togo.