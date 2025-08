Sénégal: A quelques jours du grand Magal, la situation est sous contrôle après les inondations à Touba

Touba, cité religieuse qui doit accueillir le grand Magal dans moins de 10 jours, est victime d'inondations. Les pluies durant la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août ont touché plusieurs quartiers et causé beaucoup de dégâts. Le ministre de l'Assainissement et ses services ainsi que les autorités administratives sont sur le pied de guerre depuis dimanche pour veiller au meilleur fonctionnement du dispositif de pompage et tenter de trouver des solutions ponctuelles. Bassirou Diomaye Faye avait annoncé sa visite traditionnelle d'avant Magal en fin de semaine.

C'est entre deux réunions, des visites au pas de charge dans les zones inondées et des appels téléphoniques incessants que le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), a enfin pu se libérer pour nous faire l'état des lieux après les fortes pluies du weekend dernier.

Séni Diène se veut rassurant, la situation est maîtrisée. « À l'instant où je vous parle, la situation est redevenue normale. À Touba, les eaux ont drastiquement baissé. C'est vrai que, en l'occurrence, la pluie de samedi a prouvé que les pompes étaient en déconnexion pour faire un basculement des groupes, qui est beaucoup plus sécurisant », assure le directeur général.

Évacuation des eaux avant le grand Magal

Certaines zones dans la cité religieuse de Touba sont encore inondées, mais sont en train d'être prises en charge pour une évacuation totale des eaux avant le grand Magal qui regroupe chaque année des millions de pèlerins.

« Il y a des zones où le réseau n'arrive pas. Dans ces zones, soit on met en place une antenne - si la topographie, les côtes les permettent - sinon on y installe un dispositif de pompage pour pomper ces eaux vers la canalisation la plus proche », explique Séni Diène.

La météo annonce d'autres fortes pluies durant la semaine du 11 août prochain, semaine du grand Magal de Touba, deuxième plus grande ville du Sénégal. Mais pas de quoi s'inquiéter, selon les autorités qui estiment que le système de pompage et d'évacuation des eaux est suffisamment performant pour faire face.