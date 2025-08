Madagascar: Un personnage malgache intègre pour la première fois le jeu vidéo japonais «Tekken»

Elle s'appelle Miary Zo et c'est le premier personnage malgache, et même africain, à intégrer le célèbre jeu-vidéo japonais Tekken. Vendu à près de 60 millions d'exemplaires depuis sa création en 1994, ce jeu d'arts martiaux rencontre depuis quelques années un franc succès à Madagascar, où les jeunes joueurs aiment s'affronter lors de tournois et brillent dans les compétitions internationales. La révélation de cette héroïne malgache est une surprise et une fierté pour les fans de Tekken sur la Grande Île.

C'est avec le morengy, un sport de combat traditionnel malgache, que Miary Zo affrontera bientôt des personnages japonais, coréens ou brésiliens dans Tekken.

Manette en main, Andry, 23 ans, peine à croire qu'une héroïne de Madagascar intègre son jeu favori. « Comme tout le monde, je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis réveillé, j'ai regardé mon téléphone. Un pote me dit : "t'as déjà vu le nouveau personnage de Tekken ?" J'ai dit "non, c'est qui ?" Il a répondu, "vas-y regarde". Quand j'ai vu que c'était une malgache, Miary Zo, c'était une grosse surprise. Je suis trop heureux. Si on m'avait dit ça en 2017, même dans mes plus grands rêves, je n'y aurais pas cru. C'est une grosse fierté pour nous, les joueurs en ce moment, qu'il y ait un personnage malgache dans Tekken ! », s'exclame le jeune homme, qui a déjà voyagé en Afrique du Sud et au Japon pour des compétitions.

« C'est vraiment bien pour l'image de Madagascar »

Il regrette tout de même l'apparence de Miary Zo, dont les cheveux sont très lisses, alors que la plupart des Malgaches les ont crépus ou ondulés.

Pour son camarade de jeu Lian, 19 ans, il n'empêche que l'arrivée de ce personnage va faire connaître Madagascar. « Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas Madagascar. Peut-être qu'en découvrant le personnage, certains joueurs sont allés voir sur internet à quoi peut ressembler notre pays. Ils doivent aussi se demander s'il y a une communauté Tekken ici. Avec sa technique de combat, Miary Zo va représenter Madagascar. Il y a aussi les makis et l'Allée des baobabs dans le jeu. Je pense que c'est vraiment bien pour l'image de Madagascar », estime Lian, qui rêve de faire du gaming son métier.

En novembre 2024, le créateur du jeu vidéo, Katsuhiro Harada, s'était rendu à Antananarivo pour rencontrer une communauté de joueurs en constante expansion sur la Grande Île. Madagascar s'est imposé comme la première nation africaine dans les compétitions de Tekken.