Gabon: PFP - Vers un partenariat renforcé entre le pays, The Nature Conservancy et la Rezos Earth Fund

Ce lundi 4 août 2025, le Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, Mays Mouissi, a reçu en audience Cristian Samper, Directeur Général de la Bezos Earth Fund, accompagné d'une délégation de l'organisation de la protection de l'environnement The Nature Conservancy. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Programme de Financement pour la Permanence (PFP).

Pour mémoire, la Bezos Earth Fund, dirigée par le philanthrope américain Jeff Bezos, soutient activement la préservation de l'environnement au Gabon, notamment à travers la protection du Bassin du Congo et la lutte contre la déforestation.

Au cours de l'entretien, après avoir présenté ses civilités, Monsieur Cristian Samper a souhaité mieux comprendre les priorités actuelles du Ministère. En réponse, l'autorité ministérielle a exprimé sa gratitude pour l'engagement constant de la Fondation au Gabon ces dernières années.

Le Ministre a ensuite décliné les grandes orientations du Département, en insistant sur plusieurs axes majeurs :

· Le Programme de Financement pour la Permanence (PFP), considéré comme un projet stratégique ;

· L'atteinte de l'objectif de protection de 30 % des forêts, des eaux douces et de la mer ;

· La préservation et la gestion durable des forêts tropicales.

Le Ministre de l'Environnement a tenu à préciser que ces priorités environnementales doivent impérativement intégrer la dimension sociale, en particulier le bien-être des populations locales, qui sont au coeur des dynamiques de conservation.