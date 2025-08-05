Gabon: Interpellation de trois individus avec quatre pointes d'ivoires et deux armes de chasse à Kango

Libreville, le 05 août 2025. Trois individus ont été, les 30 juillet 2025 et 1er août 2025, interpellés à Kango avec quatre pointes d'ivoires, deux armes de chasse et plusieurs cartouches destinées à la petite et grande chasse.

Cette arrestation est le fruit d'une opération conjointe menée entre les éléments de la Direction de la Lutte Contre le Braconnage (DLCB) des Eaux et Forêts et la Police judiciaire (PJ) de Ntoum, appuyée par l'ONG Conservation Justice.

Identifié comme intermédiaire, le premier suspect a été appréhendé à Kango, au moment de la transaction illicite visant quatre pointes d'ivoire, dont trois entières et une sectionnée. Un second suspect a été arrêté au village Oyane, à quelques kilomètres de Kango. Il était suspecté d'avoir joué le rôle d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Propriétaire des pointes d'ivoires, le troisième quant à lui, a été arrêté le 1er août 2025 à Siat Gabon suite à une enquête poussée des éléments de la DLCB et de la PJ.

Au cours de la perquisition menée respectivement le 30 juillet et le 1er août 2025, à Oyane et à Siat Village, aux domiciles de deux des présumés trafiquants, les agents de la PJ ont découvert de façon cumulée, deux armes de chasse de calibre 12 et 18 cartouches. Une balle de carabine 460 a aussi été saisie le 30 juillet, supposant l'existence d'une arme de grande chasse.

Au moment où nous diffusons ce communiqué de presse, les mis en cause, initialement gardés à vue dans les locaux de la PJ de Ntoum, ont été transférés au parquet spécial de Libreville. Et deux des trois personnes ont été transférées en détention préventive à la maison d'arrêt.

Pris en flagrant délit de détention et tentative de vente illégale de quatre défenses d'ivoires, trophées de faune d'une espèce intégralement protégée au Gabon, les deux présumés trafiquants pour lesquels des charges ont été retenues risquent des peines d'emprisonnement allant jusqu'à dix (10) ans et une amende équivalent au quintuple de la valeur du produit saisi conformément aux articles 390 et 398 du Code pénal.