Sénégal: Babacar Dème, chef-secteur forestier de Fatick - Une main verte qui dompte le sel

Au sein du service des Eaux et Forêts de Fatick, le capitaine Babacar Dème a créé une pépinière riche de plus de 20.000 plants. Avec ce résultat, le chef-secteur forestier de Fatick réalise une prouesse jamais atteinte. Grand passionné de l'arbre, il demeure un exemple à suivre dans la promotion de l'environnement, au vu des nombreux défis relevés face à la salinisation excessive des terres.

FATICK - Avoir plusieurs Babacar Dème dans le service des Eaux et Forêts de Fatick serait une excellente nouvelle pour l'environnement. À la lumière de ses réalisations impressionnantes, ce capitaine exemplaire reste une valeur sûre pour l'épanouissement des plantes.

Malgré la salinité accrue des terres dans la ville de Mindiss (Fatick), M. Déme a accompli l'exploit de produire une pépinière dont la beauté captive le regard. Sur une petite parcelle d'un demi-hectare, le chef-secteur forestier a planté plus de 20.000 plants. Un petit jardin paré de manguiers, de jujubiers, de nebeday, d'eucalyptus, de prosopis et de tant d'autres arbres fruitiers et ombrageux... Une réalisation qui semblait pourtant impossible, car jamais une pépinière n'avait été produite dans cette localité où le sel dicte ses lois.

Mais sa passion inébranlable pour les plantes l'a poussé à persévérer, à recommencer après chaque échec. Il explique : « C'était difficile au début. Pour la première expérience, les plantes sont mortes à cause du sel. Mais on a insisté, en travaillant la terre jusqu'à obtenir ce résultat ».

Au milieu de cette nature verdoyante se trouve un réservoir d'eau de 5.000 litres, construit par M. Dème pour un coût de 400.000 FCfa. Grand passionné de l'arbre, le capitaine fait le tour du jardin pour présenter les différentes espèces de la pépinière. De petite taille, certes, mais Babacar Dème possède une inspiration gigantesque qui semble défier les lois de la nature.

Alors que la salinisation excessive des sols a découragé ses prédécesseurs, il surmonte cet obstacle, cette substance nocive qui n'a cessé d'agresser l'environnement de la ville. 19 000 arbres sortis d'une terre excessivement salée « Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de pépinières au niveau central. Les gens n'ont jamais cru que c'était possible d'en créer ici, du fait de la forte salinisation des terres. Mais, avec mes agents, nous y avons cru et nous avons pu aménager cet espace », raconte-t-il, tout fier.

À trois ans de la retraite, le capitaine Dème s'engage plus que jamais aux côtés de l'arbre, son véritable ami. « Il n'existe pas de milieu qui ne puisse pas recevoir d'arbres », affirme M. Dème. Un avis d'autant plus crédible que ce fervent défenseur de l'environnement a réalisé plusieurs aménagements à Fatick, avec la plantation de diverses espèces. Son œuvre rayonne à travers toute la région.

En plus de la pépinière de Fatick, d'autres ont vu le jour à Tattaguine, Niakhar, Bicol, Diarrère... Le génie du capitaine s'est surtout révélé sur le site de l'agropole de Fatick. Dans cet espace dont le taux de salinité est estimé à 619 %, M. Dème et son équipe ont accompli l'exploit de planter 19 000 arbres, à l'issue d'un travail d'aménagement particulièrement rigoureux. « Cela a été rendu possible grâce à un sérieux travail en amont. J'ai demandé qu'on le remblaie jusqu'à une certaine hauteur.

Puis j'ai apporté de la matière organique, des minéraux, des vitamines, des substances pour favoriser la croissance des plantes », explique-t-il. Le chef secteur forestier de Fatick rêve de voir son œuvre essaimer à travers tout le pays.

Comme il le souhaite intensément : « Voir des arbres partout sur le territoire national ». Son lien avec l'environnement dure depuis plus de vingt ans. Pendant tout ce temps, il a été en contact permanent avec les plantes. « J'ai été agent technique d'élevage avant d'intégrer les Eaux et Forêts, où j'ai attrapé le virus de l'arbre. Mes parents aussi aimaient beaucoup les arbres. Ils m'ont donc inspiré », confie-t-il.