Sénégal: Lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale - Le CLCPRO renforce ses membres en moyens et outils de collecte de l'information acridienne

Un atelier régional de formation sur la gestion de l'information acridienne s'est ouvert à Dakar hier, lundi 4 août 2025. Organisée par la FAO, à travers son service de l'information acridienne, qui se trouve être la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO), cette rencontre vise à renforcer davantage les compétences des chargés de l'information acridienne des pays membres de la CLCPRO sur les moyens et outils de collecte, de gestion et d'exploitation de l'information acridienne.

Dakar abrite, du lundi 4 au vendredi 8 août 2025, un atelier régional de formation sur la gestion de l'information acridienne dans la région occidentale des chargés de l'information acridienne, membres de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO). «Cet atelier s'inscrit dans le plan d'action de la CLCPRO pour 2025, ainsi que dans la stratégie régionale de renforcement des capacités, qui est un élément central dans la lutte préventive contre le criquet pèlerin», a déclaré, lors de son discours, Hichem Dridi, chargé de programme à la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale.

Constituant l'un des ravageurs dangereux qui nuit les moyens de subsistance des populations, le criquet pèlerin est répandu sur une vaste région, de la Mauritanie jusqu'en Inde. D'ailleurs, selon Cyril Piou, de l'Observatoire acridien de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à Rome, «Les pays du Sahel, en particulier, sont sous un risque d'éventuelle arrivée de groupes. On en a parlé pendant plusieurs mois.»

C'est dans cet esprit que la FAO, à travers ses commissions dont la CLCPRO, essaie de contenir ce ravageur. Toutefois, contenir ce ravageur ne peut se faire sans information fiable qui provient du terrain. D'autant plus que, selon le chargé de programme à la CLCPRO, «La gestion de l'information acridienne est plus que jamais un maillon stratégique dans cette approche ; car, sans informations fiables, sans données actualisées et bien traitées, toute planification d'interventions devient aléatoire.»

«C'est pour cela que l'organisation d'un tel atelier sur les moyens et les outils de collecte, de gestion, d'exploitation de l'information acridienne est très importante», a souligné Hichem Dridi.

Ainsi, durant ces cinq jours, indique M. Dridi, «beaucoup de sujets seront traités, principalement le développement de nouveaux outils technologiques, sachant que la FAO, à travers son service de l'information acridienne, développe continuellement de nouveaux outils technologiques de pointe à savoir des moyens de transmission satellitaire, l'utilisation des cartes satellitaires de haute précision et l'utilisation des drones dans la collecte de l'information des zones d'accès difficiles et/ou non sécurisés...»

Présent à cet atelier, au nom du ministre Mabouba Diagne, Ousmane Mbaye, le secrétaire général (SG) du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage (MASAE), s'est dit réjoui de la collaboration entre les institutions nationales de lutte antiacridienne, la FAO, la CLCPRO, et l'ensemble des partenaires techniques présents à ce conclave, estimant qu'ensemble, «nous pouvons consolider un réseau régional performant d'alertes et de réponses, capables d'anticiper les crises et de les contenir, avant qu'elles ne deviennent des catastrophes.»

C'est pourquoi, au nom du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, il a formulé le voeu que cet atelier permette «de renforcer les connaissances des participants sur l'utilisation des outils de collecte, de transformation et d'exploitation des données acridiennes, d'améliorer les capacités des participants à élaborer des budgets mensuels de qualité sur l'association acridienne, d'améliorer les capacités des participants à intégrer des informations d'observation de la terre et géo-spatiales dans le processus de la création de l'information», a souhaité le SG du MASAE.