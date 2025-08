Sénégal: Refondation démocratique - Un tournant dans la gouvernance nationale

La mise en œuvre du programme de renforcement des capacités parlementaires traduit une claire volonté d'adapter les institutions à l'exigence démocratique et redonner sens à la gouvernance publique. Par conséquent les députés de la 15ème législature sont réunis à Saly-Portudal pour cet exercice.

Un tournant dans la gouvernance nationale

C'est dans une atmosphère à la fois solennelle et résolument tournée vers l'action que s'est ouverte, hier à Saly-Portudal, la session du programme de renforcement des capacités parlementaires. El Hadji Malick Ndiaye, le Président de l'assemblée nationale a rappelé la vocation stratégique de ce programme : « renforcer l'expertise parlementaire dans un monde en mutation », face à des défis de plus en plus complexes, techniques et transversaux.

Ce cycle de formation, selon ses propos, n'est pas une simple initiative technique. Il s'inscrit dans une vision plus large de refondation démocratique, dans laquelle l'Assemblée nationale, loin de se cantonner à un rôle législatif classique, s'affirme comme une vigie du respect de l'éthique, de la transparence et de la gouvernance vertueuse.

Réformes de fond pour des institutions agiles

Les interventions ont mis en lumière l'ampleur des réformes entreprises : conceptuelles, méthodologiques, organisationnelles et culturelles. Il ne s'agit plus seulement d'une mise à jour administrative, mais d'un repositionnement stratégique des institutions face aux exigences du temps présent.

« Notre pays est à la croisée des chemins », a souligné le Président de l'Assemblée Nationale, insistant sur l'impératif de répondre à des citoyens de plus en plus exigeants, informés et engagés. La refondation démocratique évoquée ici est une démarche profonde, structurelle, visant à renforcer les mécanismes de transparence, d'inclusivité et d'efficacité décisionnelle.

Le Parlement, cœur battant de la souveraineté

Dans ce cadre, le Parlement se voit réaffirmé dans son rôle central. Il n'est pas seulement une instance d'adoption des lois. Il est « un livre vivant de la souveraineté », un acteur clé du contrôle démocratique et de l'évaluation des politiques publiques.

Cette vision redonne au Parlement son rôle de vigie, garant de l'éthique publique, mais aussi d'aiguillon pour l'exécutif. La démarche actuelle vise à consolider la culture parlementaire en lui offrant des outils pratiques, comme l'élaboration d'un guide d'éthique parlementaire, qui permettra d'encadrer les pratiques, d'uniformiser les comportements et de rétablir la confiance entre citoyens et élus.

Une coopération interinstitutionnelle affirmée

La dynamique impulsée par le gouvernement, sous la direction du président de la République et du Premier ministre, s'appuie sur une collaboration renforcée entre les pouvoirs, dans le respect strict de la séparation des fonctions. L'exécutif se veut disponible et ouvert à la coopération, dans un esprit de responsabilité partagée et de complémentarité institutionnelle.

Cette nouvelle orientation, où chaque institution est encouragée à jouer pleinement son rôle, marque une volonté de construire un socle démocratique solide, respectueux des équilibres, mais aussi capable d'innover, d'évaluer, de corriger.

À travers cette session de renforcement des capacités, c'est toute une philosophie de la gouvernance publique qui est mise en lumière : plus participative, plus exigeante, plus consciente de ses devoirs envers un peuple devenu majoritairement mature et engagé. Le processus enclenché pourrait bien marquer une nouvelle ère, où la fonction parlementaire, dans sa noblesse comme dans son efficacité, redevient un levier essentiel du progrès démocratique.