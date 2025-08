La Convergence pour la défense des valeurs républicaines (CVR) exhorte le chef de l'État à instituer, dans les plus brefs délais, un comité de suivi inclusif chargé d'assurer le suivi des conclusions issues du récent dialogue national sur la réforme du système politique sénégalais. Dans une déclaration publiée hier, lundi 4 août, à la suite de la mise en place par le président de la République d'un comité chargé de rédiger les textes législatifs et réglementaires découlant dudit dialogue, la CVR souligne que ce comité de suivi aura pour mission principale d'évaluer les modalités d'application des accords de principe et d'approfondir les points de divergence.

La Convergence pour la défense des valeurs républicaines (CVR) a réagi, hier lundi 4 août, à l'arrêté n°025556 du 21 juillet 2025 du président de la République, portant création d'un comité de rédaction chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires consécutifs au Dialogue national. Dans une déclaration rendue publique, cette nouvelle plateforme commune de l'opposition sénégalaise, lancée le 22 mai dernier et dont Déthié Faye, leader de la Convergence pour la démocratie et la République (CDR/Fonk sa Kaddu), est le coordonnateur, est montée au créneau pour saluer cette décision du chef de l'État. Estimant qu'un tel comité peut contribuer à donner une forme concrète aux accords issus du dialogue, la CVR a, par ailleurs, tenu à rappeler l'impératif de mettre sur pied, dans les meilleurs délais, un comité de suivi inclusif.

Ce comité, expliquent Déthié Faye et ses camarades de la conférence des leaders, aura pour mission cruciale de se pencher sur les modalités de mise en oeuvre des accords de principe, et d'approfondir l'examen des points de divergence. « Face à l'ampleur des réformes envisagées, le respect de l'esprit du dialogue commande que la rédaction des textes officiels procède des conclusions d'un comité de suivi, chargé de faire le lien entre les engagements de principe et leur traduction normative », expliquent les leaders de la Convergence pour la défense des valeurs républicaines, avant de faire remarquer : « Toute approche contraire serait de nature à jeter un discrédit sur le processus du Dialogue national, qui risquerait alors d'être perçu comme une manoeuvre destinée à entériner des décisions déjà arrêtées. »

Dans cette optique, les leaders de la CVR ont réitéré leur appel pressant au président de la République pour la création d'un comité de suivi, estimant qu'il représente la seule garantie d'une mise en oeuvre cohérente, transparente et crédible des décisions issues du Dialogue national. « L'édition 2025 du Dialogue national ne saurait être réduite à une opération de communication politique. Elle doit rester fidèle à sa vocation : une étape structurante de la refondation démocratique, construite avec et pour le peuple sénégalais », insistent encore les leaders de la Convergence pour la défense des valeurs républicaines.

Pour rappel, la CVR est un front politique qui regroupe des partis et mouvements citoyens de l'opposition. Lancé le 22 mai dernier, il réunit 22 formations politiques, dont la Convergence pour la démocratie et la République (CDR/Fonk sa Kaddu) de Déthié Faye, l'Appel national pour la citoyenneté (ANC « Wote Dëgg »), mouvement de l'ancien maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, ainsi que le Parti social-démocrate (PSD) Njariñ de l'actuel maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur sous le régime de Macky Sall.