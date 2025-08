Sénégal: Supposé «projet de loi» introduit dans le circuit administratif - La LISTAB demande l'intervention des autorités pour son retrait

Par un communiqué qui nous est parvenu, la Ligue Sénégalaise Contre le Tabac (LISTAB) tire la sonnette d'alarme sur un projet de loi portant révision de la loi antitabac de 2014 au Sénégal, qui aurait été introduit dans le circuit administratif du gouvernement, par le ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS) du Sénégal. La LISTAB récuse et rejette totalement ce projet de loi élaboré et validé en commission technique, depuis novembre 2023, dans des conditions, dit-elle, «opaques, suspectes et non transparentes.» Par ailleurs, Amadou Moustapha Gaye et ses camarades demandent aux plus hautes autorités de bloquer et de faire retirer immédiatement ce projet de loi antitabac introduit dans le circuit administratif du gouvernement du Sénégal.

Selon la Ligue Sénégalaise Contre le Tabac (LISTAB), «ce prétendu projet de loi aurait été confectionné, finalisé, validé en commission technique en novembre 2023, et transmis au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) pour inscription à l'ordre du jour d'un Conseil des ministres, et tout cela à l'insu des vrais représentants de la société civile qui luttent contre le tabac au Sénégal.»

Devant cet état de fait, «La Ligue Sénégalaise Contre le Tabac (LISTAB) demande à Monsieur le président de la République, et à Monsieur le Premier Ministre de bloquer, et de faire retirer immédiatement le projet de loi antitabac introduit dans le circuit administratif du gouvernement du Sénégal», note le document.

Mieux encore, Amadou Moustapha Gaye et ses camarades demandent «au gouvernement du Sénégal de veiller à ce que ce prétendu projet de loi ne soit ni présenté, ni inscrit à l'ordre du jour d'un quelconque Conseil de ministres, ni présenté à l'Assemblée nationale.» Car, disent-il, «la société civile qui lutte contre le tabac au Sénégal n'a en aucun moment été associée dans la confection de ces prétendus textes, et que par conséquent, elle remet donc en cause la crédibilité et la fiabilité des textes concernés.»

C'est pourquoi, face à l'urgence avec laquelle cette situation devrait être traitée, la LISTAB sollicite publiquement l'intervention des autorités supérieures de l'Etat du Sénégal. Estimant que le ministère de la Santé est sous-informé par rapport à cette question de lutte contre le tabac, cette frange de la société civile. «La réalité, aujourd'hui, est que le Ministère de la Santé prend des mesures sur des bases qui ne correspondent nullement avec la situation réelle de la lutte antitabac au Sénégal, et ce sans aucune concertation avec les vrais acteurs concernés.»

Pour conclure, lancent les camarades de Amadou Moustapha Gaye, «nous invitons Monsieur le Ministre de la Santé, Monsieur Ibrahim Sy, à faire l'état des lieux réels de la lutte antitabac au Sénégal avec les vrais acteurs représentatifs et légaux, et à rencontrer les vrais acteurs représentatifs et légaux afin de faire l'état des lieux réels de la lutte contre le tabac au Sénégal, et ne pas se fier uniquement à son administration, ou à ceux qui s'agitent dans un activisme suspect.»