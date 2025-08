Egypte: L'entreprise égyptienne Wuilt réunit 2 millions de dollars pour développer sa plateforme de commerce électronique

La startup SaaS Wuilt, basée au Caire, a levé 2 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Flat6Labs et MTF VC.

La startup SaaS Wuilt, basée au Caire, a levé 2 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Flat6Labs et MTF VC, avec la participation de Hub71, JIMCO, Purity Tech, et de plusieurs investisseurs providentiels. Le financement soutiendra l'expansion régionale de Wuilt et le développement de produits, car il double sur un modèle gratuit pour la création de sites Web et de boutiques en ligne.

Fondée en 2019 par Ahmed Rostom et Mahmoud Metwaly, Wuilt permet aux utilisateurs de créer des sites Web et des boutiques en ligne sans compétences en codage. En avril 2025, la société a supprimé les frais d'abonnement en Égypte - un pivot qui a renoncé à des revenus récurrents importants en faveur d'une adoption plus large. Depuis, 20 000 commerçants ont rejoint la plateforme.

Wuilt monétise maintenant à travers des services à valeur ajoutée comme Wuilt Shipments, Wuilt Pay, et Wuilt Wallet, reflétant un changement des abonnements SaaS vers des revenus basés sur les transactions.

L'entreprise prévoit de lancer sa plateforme gratuite aux Émirats arabes unis d'ici le quatrième trimestre 2025, puis dans les pays du CCG et en Turquie au premier trimestre 2026. Elle développe également des outils d'IA pour aider les commerçants à gérer et à développer leurs activités.

Points clés à retenir

Le dernier financement de Wuilt et ses plans d'expansion régionale marquent un changement de stratégie pour l'écosystème des startups de la région MENA : l'infrastructure d'abord, la monétisation ensuite. En éliminant les frais d'abonnement, Wuilt se positionne comme une couche fondamentale pour les petits marchands, les vendeurs sociaux et les entreprises informelles traditionnellement exclues du commerce numérique en raison des coûts et de la complexité.

La décision de supprimer les frais initiaux fait écho aux tendances SaaS globales où les plateformes deviennent gratuites au point d'entrée, générant des revenus à partir de services intégrés. Avec la logistique (Wuilt Shipments), les paiements (Wuilt Pay) et les portefeuilles numériques (Wuilt Wallet), Wuilt construit un écosystème qui permet de passer à l'échelle.

Cette initiative est également le signe d'une vague croissante de startups égyptiennes ambitieuses sur le plan régional, qui se développent dans le Golfe et au-delà. Avec des bailleurs de fonds tels que Hub71 et JIMCO, et une feuille de route qui comprend des outils marchands pilotés par l'IA, Wuilt mise sur la conquête de marchés à long terme dans les frontières émergentes du commerce électronique - et pas seulement sur la rentabilité immédiate.