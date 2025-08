Egypte: Suplyd lève 2 millions de dollars de pré-série A pour développer les services d'approvisionnement numérique

La plateforme d'approvisionnement numérique Suplyd, basée au Caire, a obtenu 2 millions de dollars dans un tour de table de pré-série A mené par 4DX Ventures, Camel Ventures et Plus VC.

Suplyd met les restaurants en relation directe avec les fournisseurs, en rationalisant les chaînes d'approvisionnement fragmentées et en remplaçant les processus manuels d'inventaire et de commande par une plateforme numérique centralisée.

Le financement soutiendra l'expansion de Suplyd au-delà de l'approvisionnement en outils opérationnels plus larges pour le secteur HORECA (hôtels, restaurants, cafés) en plein essor en Égypte.

La plateforme d'approvisionnement numérique Suplyd, basée au Caire, a obtenu 2 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de pré-série A mené par 4DX Ventures, Camel Ventures et Plus VC, avec une participation supplémentaire de Seedstars et d'autres investisseurs. Le financement soutiendra l'expansion de Suplyd au-delà de l'approvisionnement dans des outils opérationnels plus larges pour le secteur HORECA (hôtels, restaurants, cafés) en pleine croissance en Égypte.

Fondée en 2022 par Gohar Said, Karim Selima et Ahmed ElMahdy, Suplyd met les restaurants en relation directe avec les fournisseurs, en rationalisant les chaînes d'approvisionnement fragmentées et en remplaçant les processus manuels d'inventaire et de commande par une plateforme numérique centralisée.

Depuis qu'elle a levé 1,6 million de dollars en financement de pré-amorçage en 2022, Suplyd revendique une croissance multipliée par 20, desservant aujourd'hui plus de 5 000 restaurants à travers l'Égypte. La plateforme aide les restaurateurs de petite et moyenne taille à réduire les coûts, à diminuer le gaspillage et à améliorer la visibilité grâce à des analyses en temps réel et à un parcours d'approvisionnement entièrement numérique.

Points clés à retenir

Le tour de table de Suplyd marque la confiance croissante des investisseurs dans les plateformes SaaS verticales qui s'attaquent aux inefficacités profondes du backend de la restauration en Afrique. Le marché HORECA égyptien, d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, reste largement hors ligne, fragmenté et réactif, confronté à des livraisons imprévisibles, à des coûts fluctuants et à des canaux d'approvisionnement opaques.

Suplyd fait le pari de devenir l'épine dorsale numérique des opérations de restauration, en commençant par l'approvisionnement et en s'étendant à la logistique, aux paiements et à la gestion des stocks. Son succès auprès de plus de 5 000 commerçants et ses relations étroites avec les fournisseurs témoignent d'une réelle adéquation entre le produit et le marché.

La traction de la startup reflète également l'adoption croissante de la technologie B2B en Égypte et la numérisation plus large des secteurs informels et semi-formels. En élargissant sa gamme de services et en pénétrant plus profondément dans la longue traîne des restaurateurs égyptiens, Suplyd est bien placée pour s'approprier une couche cruciale de l'infrastructure de la restauration et de la gastronomie du pays.