Afrique de l'Ouest: La CEDEAO confirme le lancement d'une nouvelle monnaie en 2027

La nouvelle monnaie de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, dénommée Eco, sera lancée en 2027, selon le président de la Commission de la CEDEAO.

Le Dr Omar Touray s'est exprimé lors d'une table ronde de clôture du premier Forum de Gouvernance du Sahel. Le président de la Commission de la CEDEAO a confirmé que les conditions nécessaires au lancement de la monnaie unique de la CEDEAO étaient déjà réunies.

.« Nous devons mettre en place des stratégies innovantes en vue de renforcer la cohésion sociale et consolider les relations entre les états et les citoyens. Dans la même veine, nous devons donner la priorité au développement de la gouvernance à travers l'établissement d'institutions démocratiques fortes des institutions qui prôneront la responsabilité, la discipline, et la gestion efficace des ressources, » a déclaré le Dr Touray à la cérémonie d'ouverture du forum.

« La discipline et les résultats sont des valeurs dont l'importance n'est pas à surestimer. Elles ne sont pas facultatives ; elles sont fondamentales, » a-t-il souligné.

L'ancien président de la République Fédérale du Nigeria, le Dr Goodlkuck Jonathan, a déclaré qu'aucun pays à lui seul ne serait capable de résoudre les problèmes au Sahel. « Nous devons mettre en place des mécanismes qui nous permettront de combattre ensemble le terrorisme, promouvoir une agriculture résiliente au climat, et fournir de véritables opportunités économiques aux jeunes et ce, en vue de leur donner de l'espoir quant à un avenir meilleur dans leur pays et les empêcher de se lancer dans une aventure migratoire désespérée. »

« Nous devons exploiter notre dividende démographique. Nos jeunes ne sont nullement un fardeau ; ils sont notre plus grand atout. Mais nous devons investir dans l'éducation, l'entreprenariat, la participation civique et l'accès aux technologies digitales en vue de leur permettre de s'émanciper. »

Il a exhorté les leaders régionaux, les politiciens, la société civile et le secteur prive à considérer ce forum comme une plateforme d'actions, et non pas comme une conférence pour de grands et beaux discours.

« Nous devons faire du Forum pour la Gouvernance au Sahel un symbole phare de courage, d'engagement et de collaboration. Si nous gouvernons bien, nous ne transformerons pas seulement le Sahel, nous inspirerons tout le continent. »

