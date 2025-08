Afrique Australe: SADC - Le déficit au coeur des préoccupations

Plusieurs secteurs souffrent de la baisse des ressources en eau, en raison du changement climatique. Dans la région, seuls 3,5 millions d'hectares sont irrigués sur un potentiel de 50 millions, tandis que l'accès à l'eau potable en zone rurale reste limité à 61 %, et l'assainissement à seulement 39 %, selon les données du SADC Water Sector (2021). Ce déficit a un impact direct sur la santé publique, la productivité agricole, le développement économique, l'égalité de genre, l'éducation et la résilience des populations, notamment des femmes et des jeunes. Par ailleurs, alors que la région dispose d'un potentiel hydroélectrique estimé à 150 GW, seuls 12 GW sont actuellement exploités.

Le Dr Josette Vignon Makong, directrice pays de WaterAid Madagascar, a cité l'exemple de la Zambie, frappée également par des coupures d'électricité et d'eau, ainsi que par une épidémie de choléra, en raison du manque d'eau. « C'est pour montrer que tout est lié : l'énergie, l'eau, l'assainissement, l'hygiène », a-t-elle souligné, mercredi, en marge du 45e Sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), à Antananarivo.

L'enjeu est donc de garantir des ressources en eau suffisantes, tant en quantité qu'en qualité, malgré les effets du changement climatique. « Il est important de mettre en place une politique régionale ou une stratégie qui permette à chaque pays, à travers la transition énergétique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'assurer à toute la population l'accès à l'eau potable, à des toilettes décentes et à une énergie de qualité », recommande-t-elle. Elle juge également nécessaire de réglementer le secteur et de favoriser l'accès du secteur privé au marché de l'eau et de l'assainissement. « Vu la situation actuelle, qui n'est pas réglementée, cela n'encourage pas les partenaires privés à intégrer le secteur », affirme-t-elle.

WaterAid Madagascar et CliMates Madagascar appellent les dirigeants de la région à intégrer pleinement le Nexus Eau, Assainissement, Hygiène (EAH) - Climat dans leurs politiques de développement et d'adaptation.