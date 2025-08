Ile Maurice: Avertissement de fortes houles - La prudence est de mise

Un avertissement de fortes houles est en vigueur à Maurice et restera valable jusqu'à 10 heures ce mercredi 6 août. C'est ce qu'indique la station météorologique de Vacoas dans un communiqué émis ce mardi 5 août à 4 h 30. Un assez fort anticyclone situé au sud-ouest des Mascareignes occasionne un temps venteux et relativement froid sur notre région.

Les températures maximales resteront inférieures à la moyenne saisonnière. Elles varieront entre 17 et 19 degrés Celsius sur le plateau central, et entre 21 et 24 degrés Celsius dans les régions côtières au cours de la journée. Durant la nuit, la fraîcheur persistera. La température minimale variera entre 13 et 15 degrés Celsius sur les hauteurs, et entre 17 et 19 degrés Celsius dans les zones côtières. Le vent soufflera du sud-est à une vitesse de 25 à 35 km/h, avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h dans certaines régions. La prudence est donc de mise, notamment lors des manoeuvres en hauteur et sur les routes exposées aux vents de travers.

La haute mer sera très forte, avec des houles atteignant environ quatre mètres. Des vagues pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, surtout pendant les marées montantes, en particulier sur les côtes ouest et sud. Il est fortement déconseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public de sortir en mer ou de s'approcher des plages.