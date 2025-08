Le Département des Affaires Politiques, de la Paix et de la Sécurité (PAPS) de la Commission de l'Union Africaine, à travers son Programme Genre, Paix et Sécurité (GPSP) et le Secrétariat de FemWise-Afrique, en partenariat avec Nett4Peace et la GIZ, a réuni avec succès les États Membres à Cotonou pour la Réunion Annuelle de Coordination sur le Programme Femmes, Paix et Sécurité (FPS), marquant ainsi les 25 ans de l'adoption de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Cette rencontre de haut niveau a rassemblé les États Membres de l'UA ayant adopté des Plans d'Action Nationaux (PAN) sur la Résolution 1325, offrant une plateforme stratégique pour évaluer les progrès de mise en oeuvre, échanger les meilleures pratiques et élaborer des stratégies accélérées pour relever les défis émergents, notamment l'insécurité climatique, les menaces numériques et les inégalités persistantes entre les genres dans les processus de paix.

Tenue à un moment critique - 25 ans après l'adoption de la Résolution 1325 - la réunion s'est alignée sur l'étude continentale en cours de l'UA évaluant la mise en oeuvre du Programme FPS en Afrique. L'étude examine les progrès, identifie les obstacles et met en lumière les solutions locales tout en abordant les défis émergents tels que les transitions politiques, les changements climatiques et les menaces numériques à la sécurité des femmes.

Ses conclusions renforceront la cohérence des politiques, amélioreront le financement et amplifieront le leadership des femmes afin de formuler des recommandations concrètes pour des stratégies de sécurité inclusives à travers le continent. Les délégués ont souligné l'urgence de traduire les engagements politiques en matière de Femmes, Paix et Sécurité (FPS) en actions tangibles, particulièrement face à l'évolution des dynamiques de conflit, au terrorisme, à l'insécurité liée au climat, aux violences basées sur le genre et à l'utilisation des technologies numériques comme arme.

Les participants ont réaffirmé le rôle crucial des gouvernements dans la mise en oeuvre des engagements FPS, insistant sur la nécessité d'une meilleure harmonisation des politiques, d'un financement durable et d'une participation significative des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Ces discussions alimenteront directement l'étude continentale en cours de l'UA, garantissant que ses recommandations combleront les lacunes tout en accélérant l'impact à travers le continent.

Dans son discours d'ouverture, l'Ambassadeur Akok Manyuat Madut, Chef de la Division de la Médiation et du Dialogue de l'UA (s'exprimant au nom de S.E. Bankole Adeoye, Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de l'UA), a déclaré : « Alors que nous entamons ces consultations, je nous lance à tous un défi : Adopter une pensée stratégique innovante ... Par-dessus tout, respectons le principe que "Quand les Femmes Mènent, la Paix Suit" - non pas comme un slogan, mais comme un plan d'action concret.»

Au nom de S.E. la Prof. Mèdessè Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance du Bénin, Mme Agnes Badou a souligné au nom du gouvernement hôte : « Le Programme FPS est une boussole pour l'implication significative des femmes dans le développement de l'Afrique. Il exige notre engagement politique ferme, une coopération renforcée et, surtout, des ressources adéquates. La paix ne peut attendre. »

La réunion s'est conclue par un ferme engagement collectif à accélérer la mise en oeuvre du Programme FPS à travers l'Afrique, garantissant que le leadership des femmes et l'égalité des genres restent au coeur des efforts de consolidation de la paix, de prévention des conflits et de réconciliation. Les participants ont souligné l'importance de maintenir une plateforme annuelle d'échange de connaissances, de partage des meilleures pratiques et de stratégies communes, tout en tenant compte des contextes uniques et des spécificités des différents pays et régions pour un progrès plus impactant et axé sur les résultats.