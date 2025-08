La plupart des doctorants et des enseignants chercheurs sont obligés de quitter le pays pour pouvoir effectuer des publications scientifiques dans des revues internationales reconnues.

En effet, cela fait partie d'une étape importante pour les étudiants qui préparent leurs thèses de doctorat. L'Ecole Supérieure de Développement Économique et Social (ES-DES) qui est la première université certifiée ISO 26324:2025, à Madagascar, a mis en place un laboratoire d'Etudes Appliquées pour le Développement et Recherche dénommé LEADER.

« Notre objectif consiste à faciliter l'accès des doctorants ou des enseignants chercheurs ou des professeurs ayant un diplôme HDR (Habilité à Diriger des Recherches) aux plateformes internationales pour que ces intellectuels malgaches puissent publier leurs travaux de recherche, sans se déplacer à l'étranger. C'est une grande opportunité pour Madagascar étant donné que les fruits de leur travail intellectuel seront valorisés », a expliqué Hanitriniaina Eléa Chilo, présidente directrice générale de cette Ecole Supérieure de Développement, lors de son entrevue avec la presse, hier.

Traçabilité

Elle a précisé que même les étudiants et les enseignants chercheurs travaillant dans les régions peuvent en bénéficier grâce à la digitalisation de son enseignement. « Depuis la promotion de ce laboratoire d'études appliquées pour le développement et la recherche, nous avons constaté un engouement des intellectuels à faire des publications internationales dans le but de renforcer la visibilité de leurs travaux de recherche. Nous garantissons d'ailleurs la traçabilité et la sécurité de leurs ressources numériques puisque la certification de l'ES-DES à la norme ISO permet de gérer les identifiants d'objets numériques pour des publications scientifiques », a-t-elle enchaîné.

Jacquelin Rakotoniaina, doctorant et enseignant formateur à l'université de Toliara, s'intéresse à publier ses travaux de recherche et ceux de ses étudiants sur des plateformes internationales afin de créer un réseautage avec la communauté scientifique dans le monde. « Cela me permet de gérer une carrière dans le monde de la recherche », a-t-il ajouté.

Stage. S'agissant de cette école de développement, elle prodigue des formations à distance et en présentiel pour les Mentions Économie, Gestion, Agronomie et Travail Social tout en couvrant une vingtaine de régions. « Nous offrons un stage aux étudiants à partir de la 2e Année, grâce à notre partenariat avec des grandes boîtes comme l'EDBM et la Chocolaterie Robert. Nous les orientons notamment à présenter leurs propres projets de développement au terme de leurs études. Notre but est de contribuer au développement socio-économique du pays tout en prônant la digitalisation de l'enseignement », a-t-elle conclu.