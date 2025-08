Tunisie: Le Comité National Olympique accueille avec fierté Jaouadi

C'est avec une grande fierté que les membres du Comité National Olympique Tunisien ont accueilli ce matin à la Maison Olympique le champion du monde Ahmed Jaouadi. Il a réalisé une performance historique la semaine dernière aux championnats du monde de Singapour en remportant les médailles d'or sur le 800 m et le 1500 m nage libre, démontrant ainsi la capacité de la jeunesse tunisienne à relever les plus grands défis et à atteindre l'excellence.

Le champion a été accueilli par Mehrez Boussayene, membre du Comité International Olympique et président du Comité National Olympique Tunisien. Ce dernier a exprimé la fierté de la famille sportive et olympique envers le champion du monde et lui a réitéré les félicitations du Comité National Olympique. M. Boussayene a également salué son dévouement pour défendre les couleurs de la nation, ainsi que la bonne gestion de sa carrière.

Il a notamment souligné que M. Jaouadi a bénéficié d'un suivi scientifique avancé dans ses entraînements, grâce à une équipe de compétences tunisiennes résidant à l'étranger, en plus de l'entraîneur de renommée mondiale, Philippe Lucas.

À cette occasion, M. Boussayene a tenu à rendre hommage à tous les membres de l'équipe qui ont accompagné Jaouadi dans les dernières étapes de sa préparation pour les championnats du monde. Il a valorisé leur engagement bénévole pour le bien de la nation et a souligné l'importance d'adopter les sciences du sport dans la préparation des athlètes de haut niveau.

Cette approche est suivie par le comité depuis des années avec tous les athlètes d'élite ciblés dans le cadre de la cellule Olympic-Team, qui comprend les meilleurs experts en préparation physique et mentale, en accompagnement social et en nutrition. Cette cellule reste ouverte à toutes les compétences nationales à l'étranger pour collaborer à la supervision adéquate des athlètes d'élite de haut niveau.

M. Boussayene a également mis en lumière les efforts de l'État et son soutien aux athlètes de haut niveau. Il a évoqué le suivi et le financement qui leur sont fournis, appelant à une coordination accrue et à la conjugaison de tous les efforts pour une plus grande réussite de nos athlètes sur la scène internationale.

Une Reconnaissance Méritée

Dans le cadre du soutien continu du Comité National Olympique aux porte-drapeaux tunisiens, la rencontre s'est conclue par l'attribution de la subvention financière du comité à Jaouadi, en récompense de son exploit historique.

Ahmed Jaouadi a exprimé à son tour sa gratitude au Comité National Olympique pour son soutien indéfectible depuis le début de sa carrière et à toutes les étapes de son parcours.

Jaouadi était accompagné des membres de sa famille. Des membres du comité exécutif et des cadres du Comité National Olympique ont également assisté à la cérémonie d'accueil.