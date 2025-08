Renforcer l'assistance alimentaire à travers Madagascar et appuyer les opérations d'assistance alimentaire d'urgence. Ce sont là les objectifs d'un don de 115 tonnes métriques de dattes de la part du Royaume d'Arabie Saoudite à l'endroit du Programme Alimentaire Mondial (PAM). « Soixante-neuf (69) des 115 tonnes métriques seront allouées au programme de cantines scolaires afin d'améliorer la nutrition des enfants et d'encourager leur assiduité scolaire », a-t-on fait savoir lors de la cérémonie de remise officielle de ce don, tenue dans les locaux de la Représentation du PAM à Ivandry, Antananarivo hier.

Par ailleurs, les quarante-six (46) tonnes métriques restantes « appuieront les opérations d'urgence du PAM en fournissant une assistance alimentaire essentielle aux communautés touchées par les effets du changement climatique dans le pays. » Pour le PAM, cette contribution devrait permettre de « répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels immédiats des populations vulnérables et de s'assurer que les enfants dans les zones d'insécurité alimentaire reçoivent une collation nutritive à l'école. » « Les dattes sont une source riche en énergie, fibres et nutriments essentiels, ce qui en fait un excellent complément pour les enfants et les familles. Ce don généreux du Royaume d'Arabie Saoudite renforcera nos efforts pour améliorer la nutrition à travers les repas scolaires et l'assistance alimentaire d'urgence, et nous apprécions profondément ce partenariat », a déclaré Tania Goossens, Représentante du PAM à Madagascar.