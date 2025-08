Madagascar: Musique - Tovo J'hay et ses 25 années de scène

De l'eau a coulé sous les ponts, des hauts et des bas tout le long du parcours, Tovo J'hay est encore là et fêtera ses 25 années de scène au palais des Sports Mahamasina dimanche dans l'après-midi. Au tout début, ce n'était pas facile de se frayer un chemin dans un paysage musical envahi par les nouvelles vagues américaines, hip hop, r'n'b, boys band et compagnie, une sorte de champ dominant. Sauf que la créativité était bien là, à l'heure où les soi-disant rebelles participaient malgré eux à une standardisation identitaire. Tovo J'hay voulait faire une musique pour tous.

D'habitude c'est la gente féminine qui adhère à ce genre d'approche depuis la naissance de l'industrie musicale malgache. Les textes « inoffensifs » selon l'expression de feu Serge Henri Rodin, critique d'art et académicien, dans la lignée des Zay, AmbondronA, Tempo Gaigy et d'autres. Dans son prime, entre 2000 et 2010, le chanteur arrivait à remplir un Antsahamanitra à ras-bord, passage obligé pour tout artiste tananarivien qui veut confirmer sa notoriété. Il signe les collaborations, avec Aina Cook, Shyn à qui il a montré une partie du chemin à parcourir.

Alors 25 ans, ce sont des titres comme « Teny mamy », « Tia tokoa », « Lazao azy », ... qui ont servi d'hymne de mariage, d'exutoire d'une demoiselle pleurant seule sous sa couverture après une première rupture. Il est une mémoire culturelle dans le champ de la musique malgache sur la vague de la mondialisation pour ainsi dire. Bref, un patrimoine.