Madagascar: SOS Sokake Cup - Le football, au service de la protection des tortues endémiques

Le Stade Annexe Barea se transforme, depuis hier et aujourd'hui, en un site de sensibilisation à la protection des tortues endémiques et à la préservation de notre biodiversité unique. Baptisé SOS Sokake Cup, cet événement spécial, soutenu par le Ministère de l'Environnement, est organisé par Salamandra Nature, Y'DAGO, Yfomac, TSA Madagascar et d'autres partenaires. Lors de l'ouverture officielle hier, tous les participants étaient conscients des messages véhiculés en faveur de cette espèce en danger de disparition.

Léon Razafindrakoto, président de l'association Salamandra Nature, engagé depuis 40 ans dans la lutte contre le trafic et le rapatriement des tortues malgaches, a rappelé que ce combat reste difficile. Il demeure toutefois déterminé, et a exprimé un certain soulagement après l'application de la loi désormais en vigueur, qui instaure une politique de tolérance zéro envers les malfaiteurs, quels qu'ils soient.

Au coeur de l'événement, un éco-tournoi de football U15, masculin et féminin, réunit dix équipes, dont certaines venues de Nouvelle-Calédonie, des Comores et d'autres régions, spécialement mobilisées pour soutenir cette action. En effet, ce tournoi mêle sport, protection de l'environnement et éducation, et vise à éveiller la conscience environnementale des jeunes à travers une expérience collective.

Eco-village

Au-delà de la compétition sportive, cet éco-tournoi se veut un levier de mobilisation régionale et internationale autour des enjeux de la préservation des tortues, du climat et de la biodiversité à Madagascar. Une autre zone du site accueille les stands de l'Eco-village, où institutions, associations et ONG présentent leurs actions en faveur de la conservation de la biodiversité, du développement durable et de la justice sociale.

Les activités proposées incluent des jeux ludo-éducatifs, des animations et des expositions créatives sur les tortues endémiques, la nature, le climat et la biodiversité. Une troisième activité propose des prestations culturelles et artistiques, notamment des concours de poèmes, de musique et d'expressions artistiques, qui rythment ces journées et sensibilisent le public à la protection de l'environnement à travers l'art et la culture. La SOS Sokake Cup 2025 se poursuivra à Tuléar, du 6 au 14 août, avec une rencontre sportive locale et une visite éducative sur le terrain de SOS Tortues, au coeur des zones critiques de conservation.