Madagascar: Région Boeny - Une dynamique collective pour l'environnement et l'agriculture durable

Sur le terrain, la FAO intensifie son appui aux initiatives locales en faveur d'une agriculture durable. Trois projets phares dans la région Boeny ont fait l'objet d'une mission conjointe pour évaluer et valoriser les bonnes pratiques.

Une mission conjointe pilotée par la FAO a sillonné la région Boeny dans le cadre de trois projets du programme « Better Environment ». Cette initiative a mobilisé les représentants de la FAO, les autorités régionales, les ministères sectoriels (Environnement, Agriculture, Pêche) ainsi que les autorités locales, en présence des producteurs bénéficiaires, du 6 au 14 juillet dernier.

Selon les participants, la mission avait pour double objectif de renforcer les capacités des producteurs sur l'usage raisonné des produits phytosanitaires et d'assurer un suivi technique des activités menées sur les sites d'intervention à Ambalambakisiny, Antrema, Belobaka et Marovoay. Deux associations locales, LLD Fampandrosoana Ifotony et la FVTM (Fikambanan'ny Vehivavy Tantsaha Malagasy), ont été accompagnées dans la mise en oeuvre de leurs actions.

Approche intégrée

Au-delà de l'appui technique, cette mission a été l'occasion de créer une synergie entre les différents projets menés dans la zone. Les échanges ont permis de valoriser les bonnes pratiques en matière de restauration des écosystèmes et de promotion d'une agriculture durable, résiliente et respectueuse de la biodiversité. Les projets concernés s'inscrivent dans des cadres internationaux tels que le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal, le mécanisme « Forest and Farm Facility » (FFF), et le programme « AFR100/BMZ-FAO ».

Certes, ce travail concerté illustre l'importance d'une approche intégrée, où les savoirs locaux rencontrent l'appui institutionnel et technique pour relever les défis climatiques, environnementaux et agricoles. La mission a démontré qu'un accompagnement de proximité, allié à une coordination multisectorielle, peut créer des dynamiques de changement durables au sein des communautés rurales.