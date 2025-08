Madagascar: Affaire Boeing 777 - L'Etat réitère son appel au FBI

Une équipe du FBI est actuellement à Madagascar pour mener l'enquête relative à l'affaire Boeing 777.

L'enquête et les investigations menées devront permettre d'avoir des réponses sur cette affaire. Le ton est donné par le Premier Ministre Ntsay Christian. En effet, en marge de la cérémonie officielle de prestation de serment des membres de la CMIL, le Chef du gouvernement s'est exprimé sur l'affaire Boeing 777 qui secoue depuis quelques jours le pays. A en croire le locataire de Mahazoarivo, une équipe du FBI est actuellement dans le pays pour répondre à la sollicitation du gouvernement malgache. Une lutte contre toutes les stratégies visant à faire de Madagascar une plateforme du crime transnational semble être lancée. Ce, « afin d'éviter que pareille situation ne se reproduise. » Avec l'appui du FBI, le gouvernement entend établir la vérité et surtout garantir la transparence dans cette affaire. « Les malgaches saurons la vérité » a conclu Ntsay Christian.

Madagascar vient d'effectuer une avancée majeure en matière de protection des données à caractère personnel et des Libertés. La CMIL, instituée par la loi 2014-038 sur la protection des données à caractère personnel, est désormais opérationnelle. Sept des neuf membres le composant ont pris leur service hier après leur nomination par décret pris en conseil des ministres du 30 juillet 2025. Ramananajarasoa Clarisse Eugénie, représente l'Assemblée Nationale, Andrianandrasana Hajaniaina Tahina en sa qualité de représentant du Sénat.

Dans cette première configuration des membres de la CMIL, la Cour de Cassation de la Cour Suprême est représentée par Ratsimbazafy Soalifara Hanitrinirina Yvette Liva tandis que Rakotonarivo Reine Iarivo représente le Conseil d'Etat de la Cour Suprême. Andrianandrasana Ratsihosena joint l'équipe au titre de représentant de la Cour des Comptes de la Cour Suprême.

Mandat. Par ailleurs, le secteur privé a désigné, via la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie, Lao-Po Wing Wilfrid pour le représenter auprès de cette Commission. Enfin, Randriamparany Solofo Nirina et Randrianarivo Laurent représentent quant à eux la Fédération Nationale des Organisations d'Ingénieurs Malagasy.

Il conviendrait de rappeler que la Commission Malagasy de l'Informatique et des Libertés constitue une « autorité administrative indépendante en charge de la protection de données à caractère personnel et du contrôle de leurs traitements. Elle dispose d'un pouvoir réglementaire et de sanction. » Les premiers membres de cet organisme ont un mandat de quatre ans renouvelable une fois ou pour la durée de leur mandant en cas de mandat électif si l'on s'en tient à l'article 29 alinéa 3 de la loi 2014-038.