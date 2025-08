Madagascar: Musique - Stéphanie de retour et dévoile un nouveau titre

Un nouveau single annoncé après son triomphe scénique. Stéphanie Bachra a marqué les esprits ce dimanche au Palais des sports Mahamasina lors de son duo explosif avec Poopy, interprétant des titres phares comme « Tolona » et « Tena namana ». « Je suis émue et honorée. Le public a adoré, et ces titres collent parfaitement à ma voix », confie Stéphanie, visiblement touchée par l'accueil chaleureux des fans. Si ce concert était un événement en soi, Stéphanie a révélé qu'il ne s'agissait que d'un avant-goût de ce qui l'attend. Après une pause sur scène, la star prépare un grand retour musical.

« Je me suis faite un peu silencieuse ces derniers mois, mais c'était pour mieux revenir. La semaine prochaine, je dévoile un nouveau titre, 'Tsy afa-po', une chanson d'amour en slow qui, je l'espère, touchera mon public », ajoute-t-elle. Et ce n'est qu'un début. « D'autres titres suivront, ne vous inquiétez pas », promet-elle avec un sourire énigmatique. Issue de la promotion 2008 du Pazzapa 6, Stéphanie Bachra a d'abord fait ses armes au sein du groupe Tsakarao avant de se lancer en solo. Son univers musical, initialement ancré dans les rythmes tropicaux, s'est progressivement ouvert à la variété, témoignant de sa versatilité artistique. Cette évolution a été couronnée en 2017 par son sacre en tant que meilleure artiste malgache aux Voix de l'océan Indien, récompensant ainsi son talent et son audace créative.