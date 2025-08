Afrique: CHAN 2024 - Romuald RakotOndrabe - « Les Barea n'ont plus droit à l'erreur »

Les hommes de Rôrô n'auront plus que trois matchs de groupe pour tout rectifier et espérer composter l'un des deux billets qualificatifs du groupe B pour les quarts de finale du CHAN.

Madagascar débute sa campagne du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) par un match nul contre la Mauritanie, dimanche soir, lors de la première journée de la phase de groupes. Au terme d'une rencontre fermée, les deux équipes se sont quittées sur un score vierge, malgré quelques occasions de part et d'autre.

Réduits à dix après l'expulsion du capitaine Arohasina Andriamirado, dit Dax, à la 40e minute, les Barea devront composer sans lui lors du prochain match face à la Tanzanie, samedi. « Nous allons affronter le pays hôte, la Tanzanie au deuxième match, samedi. Nous ferons de notre mieux et nous n'aurons plus droit à l'erreur si nous espérons aller plus loin », a déclaré Romuald Rakotondrabe, le sélectionneur, à l'issue de la rencontre. Seules les deux premières équipes de chaque groupe accèderont aux quarts de finale.

Pour le coach, la pression ressentie par ses joueurs était surtout d'ordre personnel : « Les joueurs ont joué ce premier match sous pression, ce n'est pas forcément une pression venant de quiconque mais la pression personnelle (...) L'état de la pelouse a été parfait, la fatigue ne pesait apparemment pas sur les joueurs car l'intensité de l'entraînement a été bien dosée », a-t-il souligné.

Un point valeureux

Les Barea avaient pris l'ascendant en début de match, mais n'ont pas su concrétiser. « Je peux dire que certains joueurs n'avaient pas assuré leur rôle et leur poste et c'était peut-être aussi l'explication du double carton jaune qu'a obtenu Dax. Il a dû couvrir et assurer d'autres compartiments », analyse le technicien.

« C'était une douche froide pour tout le monde, les joueurs sur le terrain comme nous sur le banc (...) Nous avions dû changer la tactique de jeu. Je tiens à remercier les joueurs qui ont tout fait pour garder le match nul jusqu'à la fin, ce qui n'était pas facile vu l'intensité du match (...) Nous avions eu des occasions et même marqué un but mais en position d'hors-jeu, qui aurait pu nous procurer une victoire. Le plus important est qu'un point est mieux que rien », conclut le coach.

Au classement du groupe B, la Tanzanie prend la tête après sa victoire contre le Burkina Faso (2-0). Madagascar et la Mauritanie comptent chacun un point et se partagent la deuxième place.

Lalain'Arinjaka Michel « Toldo », l'homme du match

Premier trophée. Le gardien de but d'Elgeco Plus, club champion national et vainqueur de la Coupe de Madagascar, Lalain'Arinjaka Michel Ramandimbisoa alias « Toldo », a été élu homme du match entre Madagascar et la Mauritanie, dimanche soir. Toldo a sauvé les meubles en repoussant les tentatives et les tirs cadrés mauritaniens.

Il a notamment dévié d'une claquette un tir bien dosé en première période. Il a également réalisé au moins deux belles sorties, seul face aux attaquants des Mourabitounes. Toldo s'est surtout illustré en repoussant une frappe enveloppée placée au deuxième poteau, à dix minutes de la fin du match.Toldo a ainsi pris le relais de l'ancien portier d'Elgeco Plus et des Barea, Zakanirina Rakotoasimbola ou Nina, qui évolue depuis plusieurs mois à La Réunion.« Il y avait des failles et des choses à améliorer.

Nous allons travailler là-dessus durant les prochaines séances d'entraînement. Ce que je peux dire, c'est que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes contre la Tanzanie, un adversaire complètement différent de la Mauritanie », souligne-t-il.« Pour revenir au match contre la Mauritanie, nous avons joué à dix. Les joueurs se sont battus pour conserver le match nul, ce qui n'a pas été facile à ce niveau de compétition », ajoute-t-il.Le coach Rôrô et ses protégés auront cinq jours pour préparer le prochain match contre la Tanzanie, prévu samedi.Serge Rasanda