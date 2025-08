Sud-Soudan: MSF suspend ses activités à Yei et Morobo après l'enlèvement d'un de ses employés

communiqué de presse

MSF suspend toutes ses activités dans les comtés de Yei River et Morobo, dans l'Etat d'Equatoria Central au Soudan du Sud, pour au moins six semaines, à la suite de l'enlèvement d'un de ses employés, heureusement libéré quelques heures après. Cet incident intervient quatre jours seulement après un autre enlèvement d'un membre du personnel du ministère de la Santé qui circulait dans la même zone à bord d'une ambulance de MSF.

Ce dernier incident s'est produit lors de l'évacuation du personnel de MSF de Morobo vers Yei, dans un contexte de détérioration des conditions de sécurité. Le convoi de quatre véhicules a été arrêté par des hommes armés. Ils ont ordonné au chef d'équipe du convoi de sortir du véhicule et l'ont emmené dans les buissons, laissant les autres véhicules poursuivre leur route vers Yei.

« Cette attaque délibérée est scandaleuse », déclare le Dr Ferdinand Atte, chef de mission MSF au Soudan du Sud. « Nous sommes déterminés à fournir des soins à ceux qui en ont besoin, mais nous ne pouvons pas laisser notre personnel prendre de tels risques pour travailler. »

Cet enlèvement s'inscrit dans une tendance inquiétante de violences ciblant les travailleurs humanitaires et les professionnels de santé dans ces comtés. En seulement trois mois, sept incidents ont impliqué l'enlèvement de travailleurs humanitaires et différentes structures de santé ont été incendiées, pillées ou endommagées.

« Nous exigeons des autorités et de toutes les parties impliquées dans le conflit, y compris les groupes armés des comtés de Morobo et de Yei River, qu'elles nous fournissent des garanties concrètes. C'est à cette seule condition que nous pourrons reprendre nos activités. Nous demandons un accès sûr et sans entrave aux populations dans le besoin et la protection des civils, des professionnels de santé, des patients et des établissements médicaux », ajoute le Dr Ferdinand Atte.

Les habitants des comtés de Yei River et Morobo vivent dans des zones reculées et difficiles d'accès, souvent dépourvues de services essentiels en raison de l'absence d'infrastructures et des conflits armés. Ils dépendent donc d'organisations humanitaires telles que MSF pour bénéficier d'un accès aux soins.

En mai, MSF avait déjà été contrainte de réduire ses activités dans le comté de Yei en raison de l'insécurité, et avait également suspendu ses activités dans les camps de déplacés dans le comté de Morobo. Aujourd'hui, MSF a dû prendre la décision difficile de suspendre toutes ses activités dans les deux comtés jusqu'à nouvel ordre.

Dans les comtés de Yei River et Morobo, MSF fournit des soins primaires grâce à un soutien à quatre établissements du ministère de la Santé, qui proposent des consultations ambulatoires, des vaccinations de routine et des soins de santé maternelle et infantile. MSF organise également des cliniques mobiles et soutient les centres de santé communautaires dans le cadre du programme Boma Health Initiative dans la région. Entre janvier et juin 2025, MSF a effectué 14 500 consultations externes, 1 192 consultations prénatales et assisté 438 accouchements dans cette région.