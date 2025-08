Madagascar: Nosy Be - Une coopération italienne au service de l'éducation

Deux événements majeurs ont marqué la vie scolaire dans les fokontany de Mangirankirana et Ambohibory, samedi. Ils témoignent de la force de la solidarité internationale en faveur de l'éducation dans les zones rurales de Nosy Be.

C'était la fête dans les villages. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre plus large du partenariat avec l'organisation non gouvernementale italienne I AM (I Aid Madagascar), dirigée par Roberto Ricci, qui oeuvre depuis 2018 pour l'accès à une éducation équitable dans les zones rurales de Nosy Be.

Grâce au soutien financier de cette organisation et à la générosité des partenaires italiens, quatorze infrastructures scolaires modernes ont été réalisées dans huit villages ruraux de l'île.

Tout a commencé à Mangirankirana, un fokontany situé dans l'arrondissement de Djamandzar. Le village a vécu une journée historique avec l'inauguration officielle de deux écoles modernes, construites en un temps record de cinquante jours : l'une neuve, l'autre entièrement rénovée. Ces infrastructures ont vu le jour grâce au soutien financier de l'entreprise italienne Kibest S.r.l et de la famille Mosiello, en partenariat avec l'organisation humanitaire I AM. Les deux bâtiments ont été officiellement dédiés à la mémoire de Giovannino Cozza, en hommage à son esprit de générosité et de solidarité. Ce nom symbolise l'engagement désintéressé de donateurs italiens envers les enfants des zones rurales malgaches.

Importance cruciale

Le premier bâtiment neuf, comprenant trois salles de classe et estimé à 80 millions d'ariary, a été financé par l'entreprise italienne basée à Milan, Kibest S.r.l. Il s'agit de la 14e école construite par I AM dans huit villages de Nosy Be. Le second bâtiment, doté de deux salles rénovées, a été également soutenu par la même société et la famille Mosiello.

L'une des salles est dédiée à l'enseignement préscolaire, avec mobilier adapté et équipements complets (tableau noir, bureaux, tables et chaises). La rénovation a coûté cinquante millions d'ariary, avec un complément de deux millions d'ariary pour les sanitaires. Chaque salle bénéficie aussi d'une véranda couverte.

La cérémonie, empreinte de solennité, s'est déroulée en présence des plus hautes autorités de Nosy Be ainsi que du gouverneur de la région Diana, Taciano Rakotomanga. Dans leurs discours respectifs, tous les intervenants ont unanimement salué ces projets et rappelé l'importance cruciale de telles infrastructures pour l'avenir des jeunes générations. Ils ont également tenu à appeler à une responsabilité collective afin d'assurer la pérennité de ces réalisations. Pour eux, une école moderne à la campagne, c'est plus qu'un bâtiment : c'est une promesse d'avenir.

Le deuxième événement s'est déroulé dans le fokontany d'Ambohibory, où les villageois ont célébré l'inauguration de deux nouvelles structures scolaires : une école et un bureau administratif. Ces bâtiments, dédiés à Primo Antolini en hommage à son engagement, ont été rénovés en seulement vingt-deux jours, avec des travaux d'entretien intensifs allant jusqu'à la nuit, à la lumière des torches durant la dernière semaine, grâce au soutien financier de la société italienne Ocrim S.p.A. Par ailleurs, l'école existante du village a été réhabilitée grâce à un don de dix millions d'ariary de Primo Antolini, couvrant les travaux de peinture et la remise à neuf des sanitaires.

Ces écoles incarnent bien plus qu'un simple projet éducatif. Elles symbolisent un lien humain profond, un engagement solidaire entre Madagascar et l'Italie, et surtout, une promesse d'avenir pour les enfants des fokontany ruraux de la région.

« Depuis 2018, notre organisation a déjà réalisé plusieurs écoles dans les villages ruraux de Nosy Be, avec un objectif clair : ouvrir l'accès à une éducation de qualité pour les enfants des zones enclavées», affirme le président de l'I AM.