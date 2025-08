Madagascar: Mahajanga/Rencontre sportive - Treize mille fonctionnaires « s'affrontent »

Les dés sont jetés ! L'édition 2025 des Jeux de l'Association sportive pour l'entretien des fonctionnaires a démarré, vendredi, à Mahajanga.

La compétition sportive nationale des fonctionnaires a été inaugurée par le traditionnel défilé des treize mille participants, parti de la statue Barea, près du siège de la logistique pétrolière, et s'est achevé au Village touristique.

Des membres du gouvernement et des autorités locales dirigées par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, le préfet de Mahajanga et le maire de la ville, étaient présents à cette cérémonie d'ouverture. Des parlementaires, des membres du bureau de l'Assemblée nationale et une pléthore de personnalités publiques et élues ont également assisté à l'événement.

Dans son discours, le président de l'Association sportive pour l'entretien des fonctionnaires (Asief) a mis l'accent sur l'importance d'accorder une place au sport dans chaque ministère. « L'objectif de cet évènement annuel est de renforcer l'unité des fonctionnaires à Madagascar, quel que soit leur domaine d'activité. Au-delà de la compétition, c'est aussi un moment de solidarité, d'unité et d'engagement des agents de l'État. Plus de 90 % des fonctionnaires pratiquent aujourd'hui une activité sportive, ce qui témoigne de l'importance de l'Association. Nous souhaitons qu'une demi-journée par semaine soit accordée aux fonctionnaires pour pratiquer un sport », déclare Jean-Aimé Andrianarison (John Love) dans son intervention.

Moment incontournable

Cette année, le thème est axé sur « Le sport dans la diversité et l'unité ». Les rencontres se tiendront jusqu'au 15 août. L'amélioration de la santé physique et mentale est également un objectif de cette manifestation, face aux préoccupations quotidiennes et compte tenu des responsabilités difficiles et à long terme auxquelles sont confrontés les fonctionnaires.

La ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, Hanitra Razakaboana, a représenté le Premier ministre à cette grande rencontre sportive.

« L'objectif est de renforcer l'unité de tous les fonctionnaires, d'améliorer leur santé physique et mentale, et de nous rassembler de manière particulière à travers le sport. Nous remercions tous les responsables de Boeny pour leur accueil chaleureux », déclare la ministre.

« C'est une joie et un moment incontournable que le sport soit un domaine qui unit les coeurs et les esprits des Malgaches, à travers les Barea. Tous les efforts sportifs méritent d'être soutenus et nous souhaitons qu'au-delà du football, d'autres disciplines unissent les coeurs et les esprits, témoignant ainsi de notre amour mutuel et de notre attachement à la patrie », souligne, pour sa part, le gouverneur de la région Boeny.

Une vingtaine de disciplines, incluant des sports collectifs et individuels comme chaque année, sont au programme. Des compétitions régionales qualificatives ont précédé ce grand rendez-vous. La nouveauté cette année est l'organisation de compétitions sur la plage, telles que le beach-soccer, le beach-volley, le beach-rugby et le beach-hand.