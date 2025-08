Ile Maurice: 18 % de femmes managers, objectif 35 % d'ici 2030

Ciel Textile a présenté son troisième rapport de durabilité, couvrant la période de juillet 2022 à juin 2024. Intitulé Winning Well, Altogether, le document fait un état des lieux des actions menées par le groupe en matière d'économie circulaire, d'inclusion et de gestion des ressources humaines au sein de ses 19 sites d'opération répartis entre Maurice, Madagascar, l'Inde et le Bangladesh.

Parmi les données mises en avant, l'entreprise indique que sept de ses usines ont atteint le statut de «zéro déchet en décharge». Certaines initiatives locales sont également mentionnées telles que la transformation de chutes de tissu en rubans de papier ou en tapis fabriqués à la main.

Sur le plan de la chaîne d'approvisionnement, CIEL Textile affirme que l'ensemble de ses fournisseurs font désormais l'objet d'une évaluation annuelle, basée sur des critères sociaux et environnementaux. Cette mesure viserait à améliorer la traçabilité et à renforcer les pratiques internes en matière de durabilité.

Le rapport traite aussi des mesures prises pour favoriser l'inclusion, notamment l'aménagement de postes pour accueillir des personnes en situation de handicap dans certaines unités à Madagascar et en Inde. Selon le groupe, ces dispositifs sont accompagnés de formations spécifiques.

En ce qui concerne la représentation des femmes dans les postes à responsabilité, l'entreprise souhaite faire progresser le pourcentage de femmes cadres, actuellement à 18 % pour qu'il passe à 35 % d'ici 2030. Pour cela, des partenariats ont été établis avec plusieurs établissements d'enseignement supérieur, dont HEC Paris en France, l'IIM Bangalore en Inde et l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud.

Les résultats d'une enquête menée auprès d'environ 16 000 employés dans le cadre du label Great Place to Work® sont également rapportés. Selon le groupe, 87 % des sondés déclarent avoir une perception favorable de leur environnement de travail. Ces données serviraient à orienter les futures décisions en matière de gestion du personnel.

Depuis 2015, plus de 1 000 projets à vocation sociale ou environnementale auraient été mis en oeuvre sous les programmes Act for Our Community et Act for Our Environment, avec plus de 100 000 bénéficiaires. Le rapport cite, à titre d'exemple, un projet mené à Antsirabe, à Madagascar, en collaboration avec la Fondation Lacoste et Caritas, visant à offrir une formation professionnelle gratuite à des jeunes issus de milieux vulnérables. Le taux d'insertion professionnelle de ces jeunes est estimé à 80 %.

Dans une déclaration, le Chief Executive Officer de CIEL Textile, Eric Dorchies, a évoqué l'importance d'une approche collective pour engager une transition vers une industrie plus durable, citant notamment l'abandon progressif du charbon, l'adoption d'énergies renouvelables et l'intégration de publics jusque-là marginalisés.

De son côté, Quentin Thorel, responsable du développement durable, souligne l'accent mis sur la traçabilité, la circularité et l'inclusion dans les orientations du groupe.